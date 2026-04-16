突然のしびれや胸痛は要注意？血管が詰まる前に現れる「緊急受診のサイン」とは

血管の詰まりが重症化する前に、身体はいくつかの危険なサインを発することがあります。突然の神経症状や安静時の強い胸痛など、見逃せない症状を正しく理解することで、命に関わる合併症を未然に防ぐことができます。どのような状態が緊急受診のサインとなるのか、具体的な症状の特徴とあわせて解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

血管が詰まる危険サインの見極め方

血管の詰まりが重症化する前には、いくつかの危険サインが現れることがあります。これらのサインを正しく理解し、早期に対処することで、命に関わる合併症を防ぐことができます。日常生活の中で以下のような症状に気づいた場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。

意識の変化や神経症状が突然現れる

脳梗塞では、体の片側の麻痺やしびれ、ろれつが回らない、言葉が出にくいといった神経症状が突然現れることがあります。また、視野が欠ける、物が二重に見える、ふらつきやめまいが強くなるなどの症状がみられることもあります。これらは、脳の血管が詰まり、脳の一部に十分な血液が届かなくなることで起こります。

症状が進行すると、意識がもうろうとする、呼びかけへの反応が鈍くなるなど、意識状態の変化がみられることもあります。こうした症状は緊急性が高く、速やかな医療対応が必要です。

なお、これまで経験したことのない突然の激しい頭痛は、脳の血管が破れて起こるくも膜下出血でみられることが多い症状です。脳の血管のトラブルを疑うサインであることには変わりないため、このような症状が現れた場合も、すぐに医療機関を受診することが重要です。

安静時の強い胸痛や呼吸困難

運動時だけでなく、安静にしているときや睡眠中に胸の痛みや圧迫感が現れる場合は、心筋梗塞の可能性があります。心筋梗塞では、胸の中央部分に強い痛みや締め付けられるような感覚が20分以上続き、冷や汗、吐き気、呼吸困難などを伴うことが一般的です。痛みは肩、首、顎、背中、左腕などに広がることもあります。特に、糖尿病や高齢の方では、典型的な胸痛を感じずに、息切れや倦怠感だけが現れることがあるため注意が必要です。これらの症状が現れた場合は、速やかに救急医療機関を受診し、心電図検査や血液検査を受けることが重要です。早期の治療により、心筋の壊死を最小限に抑え、予後を改善することができます。

まとめ

血管の詰まりは、生活習慣や基礎疾患と深く関連しており、自覚症状が乏しいまま進行することが多い病態です。しかし、初期のサインを見逃さず、適切な食生活や運動習慣を取り入れ、定期的な検査を受けることで、予防や早期発見が可能です。胸痛や手足のしびれ、言語障害などの危険サインが現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。血管の健康は、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気を防ぐための基盤となります。日々の小さな積み重ねが、将来の健康を守ることにつながります。気になる症状や検査結果がある方は、循環器内科や内科の専門医に相談し、適切な治療や生活指導を受けることをお勧めします。

参考文献

日本動脈硬化学会 「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」

日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2025」

厚生労働省「循環器病対策」

日本循環器学会「2025年改訂版 心不全診療ガイドライン」

国立循環器病研究センター「病気について」

日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021（改定2025）」