16日10時現在の日経平均株価は前日比869.06円（1.49％）高の5万9003.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1264、値下がりは260、変わらずは45と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を139.18円押し上げている。次いで東エレク <8035>が120.68円、アドテスト <6857>が101.37円、ダイキン <6367>が73.58円、ＴＤＫ <6762>が69.89円と続く。



マイナス寄与度は25.81円の押し下げでキオクシア <285A>がトップ。以下、コマツ <6301>が11.03円、ＨＯＹＡ <7741>が6.45円、ベイカレント <6532>が5.43円、レーザーテク <6920>が4.56円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、繊維、電気機器、情報・通信と続く。値下がり上位には水産・農林、精密機器、食料が並んでいる。



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