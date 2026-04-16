人気レースクイーンの橘香恋（29）が16日までに自身のインスタグラムを更新。開幕戦での超ミニスカ・コス姿を披露した。

「おはよう 遅くなりましたがSUPER GT開幕戦の私なりのまとめ」とし、予選の成績を伝えたうえで「決勝結果はコチラ 30号車→22位 31号車→3位表彰台」とaprレーシングの成績を報告。

白とゴールドの超ミニスカ・コスチューム姿の写真をアップし「30号車はレース序盤スピンしてしまったものの自力で戻りすぐ再スタート 31号車は3位表彰台 嬉しいですね 日本人女性ドライバーとしては31年ぶりの表彰台だそう！！カッコイイ」と、31号車apr LC500h GTの小山美姫の快挙を祝福した。

そして、「次戦はゴールデンウィークの富士 きっと沢山の方が来てくれるんだろうな みんなと一緒に作る横断幕もお披露目予定だから今からワクワクだね 長くなりましたが、次戦も応援お願いします」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いなぁ」「香恋ちゃんはダントツ1位」「黄色のコスチューム似合ってます！！」「コス凄くお似合いで可愛い」「綺麗で可愛い」「素敵っす」などの声が寄せられている。

橘は、2018年に「エヴァンゲリオンレーシングレースクイーン」渚カヲル役としてレースクイーン・デビュー。25年は「D'stationフレッシュエンジェルズ」などで活動。

今年1月10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞したほか、「週刊プレイボーイ賞」「メディバンネップリ賞」「テレビ東京賞」の4冠に輝いた。

愛知県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル64、スリーサイズはB72・W60・H80。血液型O。趣味はゲーム、特技は華道で、スポーツは全て得意。