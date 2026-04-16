モトローラの次期フラッグシップ折りたたみスマートフォン「razr ultra」（または「razr 70 ultra」※仮名）の主要なスペックが流出しました。

Android Headlinesの独占情報によれば、razr 70 ultraの寸法は展開時で171.48×73.99×7.19mmとなっており、前モデルより0.1mm（記事内の表現では約0.02mm差のほぼ同一）ほど厚くなっています。重量は変わらず199gとのこと。

ディスプレイについては、カバー（外側）が4インチ・解像度1080×1272、メイン（内側）が7インチ・解像度2992×1224となっており、こちらは前モデルから据え置かれています。

主なスペックは次の通りです。

プロセッサー: Qualcomm Snapdragon 8 Elite メモリ／ストレージ: 16GB RAM／512GB ストレージ バッテリー／充電: 5000mAh／68W 有線充電 背面カメラ: 50MPメイン＋50MP超広角 前面カメラ: 50MP その他: IP48 防水防塵、Bluetooth 5.4、NFC、eSIM＋Nano SIM対応

プロセッサーやメモリ、ストレージ、カメラの構成は前モデルを踏襲していますが、バッテリー容量が約6％増加している点が大きな特徴です。好評だったデザインや性能を維持しつつ、弱点となりやすいバッテリー持ちを改善したモデルといえるでしょう。こうした内容は、以前のリーク情報とも一致しています。

モトローラはまもなくrazr 70シリーズを発表すると見られています。2025年は4月下旬に新型モデルが登場しており、2026年も同時期の発表が予想されます。さらなる続報に期待しましょう。

Source: Android Headlines

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