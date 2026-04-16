Samsungの次期縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip8」について、CAD（設計図）に基づくレンダリング画像が公開されました。

↑次期モデルで大きな変化はなさそう（画像提供／Samsung）。

信頼性の高い著名リーカー・Onleaks氏の協力のもと、テックメディアのMyMobilesが「初の5K CADレンダリング」画像と360度動画を掲載しています。

これらの画像を確認する限り、カバー（外側）ディスプレイのレイアウトやヒンジの形状を含め、現行のFlip7とほぼ同じデザインに見えます。

本体サイズは、展開時が166.8×75.4×6.6mm、折りたたみ時が85.4×75.4×13.2mmとのこと。現行のFlip7は展開時が166.7×75.2×6.5mm、折りたたみ時が85.5×75.2×13.7mmであるため、展開時の寸法はほとんど変わらず、閉じた状態で0.5mmほど薄くなっているようです。

こうした変化は2025年末の韓国メディアによる報道とも一致していますが、1mm未満の薄型化では、消費者にとって大きなアップグレードとは感じられないかもしれません。ディスプレイサイズ（内側約6.9インチ／外側約4.1インチ）やカメラの配置も、現行モデルからほぼ据え置かれるとされています。

今回の情報は外観に関するもので、搭載チップやカメラ性能、画面の折り目の軽減といった内部仕様には触れていません。メモリ価格が高騰している現状では、当面の間、劇的なパフォーマンス向上への期待は控えておいたほうがよさそうです。また、バッテリー容量の増加は見送られるとの情報も飛び交っています。

Source: MyMobiles

Via: Android Police

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