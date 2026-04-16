改定前に選べる購入期限！ リフォームおたすけDIY「LIXIL・YKKapサッシ・ドア価格改定」

記事ポイント LIXILとYKKapの商品が4月23日まで現行価格サッシやドアの購入検討に間に合う改定前販売対象商品は窓まわりや玄関ドアなど幅広く展開 LIXILとYKKapの商品が4月23日まで現行価格サッシやドアの購入検討に間に合う改定前販売対象商品は窓まわりや玄関ドアなど幅広く展開

リフォームおたすけDIYは、LIXILとYKKapのサッシ、ドア商品の価格改定を案内しています。

現行価格で購入できる期間が限られているため、住宅建材の購入を考えている方に役立つ内容です。

リフォームおたすけDIY「LIXIL・YKKapサッシ・ドア価格改定」

販売店：リフォームおたすけDIY対象：LIXILおよびYKKapのサッシ・ドア各種現行価格での購入期限：2026年4月23日（木）まで価格改定日：2026年4月24日（金）以降

リフォームおたすけDIYは、メーカーによる5月からの価格改定に伴い、LIXILとYKKapの対象商品を4月23日まで現行価格で販売します。

リフォームおたすけDIYは、サッシやドアの購入時期を見直したい方に向けて、価格改定前に注文しやすいタイミングを示しています。

YKKap対象商品

ブランド：YKKap主な対象商品：APW、エピソード2NEO、エピソード2NEO-B、エピソード2NEO-R主な対象商品：ヴェナートD30、プロント、れん樹主な対象商品：レガーロ、2SD-II、9TH/9TU/STH-3/3TH、2HD、2HH、7TD

YKKapの商品は、窓まわりのサッシから玄関ドア、玄関引き戸、アパートドア、店舗ドアまで幅広く対象になります。

YKKapの商品は、住まいや店舗の開口部をまとめて検討したい方に選びやすいラインアップです。

LIXIL対象商品

ブランド：LIXIL主な対象商品：アトモス2、ATU、内付RS2、セレクトサッシ、サーモスA、サーモスL、サーモス2H、TW、EW for Design、EW主な対象商品：オープンウィン、スカイシアター、防火戸FG-L、しまえるんですα、店舗引き戸主な対象商品：クリエラR、ジエスタ2、グランデル2、リジェーロα、エルムーブ2、PGシリーズ、k3シリーズ、k6シリーズ、菩提樹主な対象商品：リシェント各種、浴室リシェント、ロンカラー浴室用、WD型、BF浴室3枚引戸、浴室中折ドア、ガゼリアN、勝手口引戸2主な対象商品：リフォームシャッター、単体シャッター、ガレージシャッター、ロイヤル手すりII

LIXILの商品は、サッシや玄関ドアに加えて浴室ドア、シャッター、ベランダ手すりまで多くの住宅建材を含みます。

LIXILの商品は、窓まわりや玄関まわりをまとめて見直したいリフォーム需要にも対応します。

リフォームおたすけDIYは、原材料費や物流費の上昇が続く中で、価格改定前の購入機会を案内しています。

住宅建材の値上がりが続く現在、対象商品を検討している方は早めに確認しやすい内容です。

対象ブランドや商品数が多いため、窓やドアの交換、リフォームを考えている方にも比較しやすい案内です。

今回は、リフォームおたすけDIYによるLIXIL・YKKapサッシ・ドア価格改定の紹介でした。

よくある質問

Q. 現行価格で購入できるのはいつまでですか？

A. 現行価格で購入できる期限は2026年4月23日（木）までです。

Q. どのブランドの商品が価格改定の対象ですか？

A. 価格改定の対象はLIXILとYKKapのサッシ、ドア商品です。

Q. どこで対象商品を購入できますか？

A. 対象商品はリフォームおたすけDIYのネットショップで購入できます。

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