記事ポイント YOUNG UP SOULがゆうちゃみをブランドアンバサダーに起用します。YOUNG UP SOULのインソールが歩くだけで始めやすいキレイ習慣を提案します。YOUNG UP SOUL公式ECサイトが20％OFFクーポン配布キャンペーンを開催します。 YOUNG UP SOULがゆうちゃみをブランドアンバサダーに起用します。YOUNG UP SOULのインソールが歩くだけで始めやすいキレイ習慣を提案します。YOUNG UP SOUL公式ECサイトが20％OFFクーポン配布キャンペーンを開催します。

YOUNG UP SOULが、ゆうちゃみのアンバサダー就任とあわせて新しいキレイ習慣を提案します。

YOUNG UP SOULのインソールは、普段の靴に敷くだけで日常の歩行に取り入れやすい点が魅力です。

YOUNG UP SOULが、公式オンラインストアや各ECモールで購入しやすい販売展開も進めます。

YOUNG UP SOUL「ゆうちゃみアンバサダー就任」

ブランド名：YOUNG UP SOUL（ヤングアップソウル）アンバサダー就任発表日：2026年4月13日

YOUNG UP SOULが、モデルやタレント、女優、歌手として活躍するゆうちゃみをブランドアンバサダーに起用します。

特設ページが公開され、ブランドの世界観とあわせて期間限定キャンペーンもチェックできます。

歩きながら取り入れる習慣

YOUNG UP SOULのインソールは、足のアーチ構造を支えながら全身の筋肉をバランスよく使って歩く意識をサポートします。

YOUNG UP SOULのインソールは、普段の靴に敷くだけで使えるため、忙しい毎日でも始めやすい点が特長です。

ゆうちゃみが、圧迫感の少なさと軽快な履き心地に驚いたことをコメントで伝えています。

就任記念キャンペーン

内容：インソールに使える20％OFFクーポン配布開催期間：2026年4月13日10:00〜2026年5月13日13:00利用条件：先着1000名限定利用先：YOUNG UP SOUL公式ECサイト

YOUNG UP SOUL公式ECサイトが、アンバサダー就任を記念したお得なキャンペーンを開催します。

YOUNG UP SOULは、楽天市場、Qoo10、Yahoo!ショッピング、Amazonなどでも展開し、買いやすい購入先をそろえます。

特許技術のこだわり

アーチサポート国内特許：第5498631号アーチサポート特許取得国：EPC、中国、韓国、米国フォースパッド国内特許：第6799881号フォースパッド特許取得国：EPC、台湾、中国、韓国フォースパッド米国：特許申請中

YOUNG UP SOULのインソールは、立方骨などを支える特許技術によって足の動きを妨げにくい構造を採用します。

YOUNG UP SOULの設計は、足指を動かしやすい状態を保ち、日常の歩行で身体づくりを意識したい人にも向きます。

YOUNG UP SOULは、2院のクリニックでも取り扱われ、ヘルスケア意識の高い層にも広がっています。

YOUNG UP SOULは、ゆうちゃみの起用を通じて毎日の歩行を前向きな習慣に変える魅力を発信します。

YOUNG UP SOULのインソールは、特別な運動を始めにくい人でも取り入れやすい使い方がうれしい商品です。

YOUNG UP SOULは、公式サイトと各ECモールを通じて自分に合った買い方を選びやすくしています。

YOUNG UP SOULの紹介でした。

よくある質問

Q. YOUNG UP SOULのインソールはどこで購入できますか？

A. YOUNG UP SOULのインソールは、公式ECサイトのほか、楽天市場、Qoo10、Yahoo!ショッピング、Amazonブランドページで購入できます。

Q. 20％OFFクーポンはいつまで使えますか？

A. 20％OFFクーポンは、2026年5月13日13:00まで利用できます。

Q. YOUNG UP SOULのインソールの特長は何ですか？

A. YOUNG UP SOULのインソールは、足のアーチ構造を支えながら、日常の歩行で全身の筋肉をバランスよく使いやすくする発想を取り入れている点が特長です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 歩くだけで続けやすい美容習慣！ YOUNG UP SOUL「ゆうちゃみアンバサダー就任」 appeared first on Dtimes.