奈良で味わう祝祭フルコース！ AUBERGE de SENVIE「1周年アニバーサリー特別コース」

記事ポイント AUBERGE de SENVIEが開業1周年を記念した特別コースを期間限定で提供します。1周年記念コースがキャビアや大和牛、炎のデザートまでそろう華やかな内容です。AUBERGE de SENVIEが奈良桜井の食と農の魅力を味わえる美食宿として利用できます。 AUBERGE de SENVIEが開業1周年を記念した特別コースを期間限定で提供します。1周年記念コースがキャビアや大和牛、炎のデザートまでそろう華やかな内容です。AUBERGE de SENVIEが奈良桜井の食と農の魅力を味わえる美食宿として利用できます。

AUBERGE de SENVIEが、開業1周年を記念した特別コースを期間限定で提供します。

AUBERGE de SENVIEが、奈良の旬食材と祝祭感のある演出をそろえたアニバーサリー体験を楽しめる内容を用意します。

AUBERGE de SENVIE「1周年アニバーサリー特別コース」

提供期間：2026年4月17日(金)から4月30日(木)までコース名：1周年アニバーサリー特別コース「Menu du 1er Anniversaire」料金：ランチ18,000円から、ディナー22,000円から場所：AUBERGE de SENVIE(オーベルジュ・ドゥ・サンヴィ)予約方法：公式サイトまたは電話で受付電話番号：0744-42-0505

AUBERGE de SENVIEが、1年間で人気を集めた料理と奈良の旬食材を組み合わせたフルコースを提供します。

AUBERGE de SENVIEが、大和の春を感じる静かな空間で特別な食体験を楽しめる記念企画を展開します。

祝宴の幕開け

AUBERGE de SENVIEのはじまりの一皿が、厳選したキャビアを好みの量で味わえる贅沢なスタイルで登場します。

選べる前菜

AUBERGE de SENVIEの前菜が、オマール海老と奈良県産苺「奈乃華」を合わせた爽やかな一皿を選べます。

AUBERGE de SENVIEの前菜が、肉の旨味と香ばしい生地が重なる伝統料理「パテ・アン・クルート」も選べます。

奈良の農の一皿

AUBERGE de SENVIEの温前菜「SENVIE」が、あまごや菜の花、大和当帰で穀雨の季節感を表現します。

春の魚料理

AUBERGE de SENVIEの魚料理が、舌平目に十津川なめことムール貝、ヴァン・ジョーヌソースを合わせて繊細な味わいを引き立てます。

大和牛の炭火焼き

AUBERGE de SENVIEの肉料理が、大和牛のヒレ肉をアスパラガスやそら豆、モリーユ茸とともに味わえる一皿に仕上げます。

AUBERGE de SENVIEの大和牛が、やわらかな肉質と甘い脂、深い赤身の旨味を炭火焼きで楽しめます。

爽やかなアヴァンデセール

AUBERGE de SENVIEのアヴァンデセールが、西井牧場のヨーグルトとアロエで爽やかな酸味とコクを楽しめる内容です。

炎が舞うデザート

AUBERGE de SENVIEのデザートが、目の前でフランベするクレープ・シュゼットで華やかな締めくくりを演出します。

季節の焼き菓子

AUBERGE de SENVIEの小菓子が、季節の焼き菓子で食後の余韻をゆったり楽しめます。

シェフの一皿

AUBERGE de SENVIEの特別コースが、シェフ浦部による看板料理と最新作を通して1周年の歩みを感じられる構成です。

宿泊者限定の朝食

AUBERGE de SENVIEが、宿泊者限定で朝食も楽しめる美食宿として滞在の魅力を広げます。

美食宿の魅力

施設名：AUBERGE de SENVIE(オーベルジュ・ドゥ・サンヴィ)所在地：奈良県桜井市高家2217客室数：全9室アクセス：JR・近鉄「桜井駅」より車で約10分

AUBERGE de SENVIEが、なら食と農の魅力創造国際大学校に隣接する全9室のプライベートな美食宿です。

AUBERGE de SENVIEが、大和野菜や大和牛など奈良の恵みを生かしたガストロノミーを味わえる滞在先として利用できます。

AUBERGE de SENVIEの1周年記念コースは、奈良の食材と祝祭感のある演出を一度に楽しめる特別な企画です。

AUBERGE de SENVIEは、食事だけでなく宿泊や朝食まで含めて奈良の食と農の魅力をゆったり体感できます。

AUBERGE de SENVIEは、春の奈良で特別な食の時間を過ごしたい人にぴったりです。

AUBERGE de SENVIE「1周年アニバーサリー特別コース」の紹介でした。

よくある質問

Q. AUBERGE de SENVIEの1周年記念コースはいつまで楽しめますか？

A. AUBERGE de SENVIEの1周年記念コースは2026年4月17日(金)から4月30日(木)まで楽しめます。

Q. AUBERGE de SENVIEの1周年記念コースの料金はいくらですか？

A. AUBERGE de SENVIEの1周年記念コースはランチが18,000円から、ディナーが22,000円からです。

Q. AUBERGE de SENVIEはどこにありますか？

A. AUBERGE de SENVIEは奈良県桜井市高家2217にあり、JR・近鉄「桜井駅」から車で約10分です。

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