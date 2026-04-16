特価と特典がそろう新店舗！ つるやゴルフ「つるやゴルフ宮崎店」

記事ポイント つるやゴルフ宮崎店が移転オープンし、地域最大級の品ぞろえとサービスを展開します。つるやゴルフ宮崎店がドライバーやアイアン、シューズなどを特価で販売します。つるやゴルフ宮崎店がdポイント10倍やボールプレゼントの限定特典を用意します。 つるやゴルフ宮崎店が移転オープンし、地域最大級の品ぞろえとサービスを展開します。つるやゴルフ宮崎店がドライバーやアイアン、シューズなどを特価で販売します。つるやゴルフ宮崎店がdポイント10倍やボールプレゼントの限定特典を用意します。

つるやゴルフ宮崎店が、宮崎市柳丸町に移転オープンします。

つるやゴルフ宮崎店は、最新ギアからウェア、シューズまでそろう売り場で買い物を楽しめます。

つるやゴルフ宮崎店は、オープン記念セールや限定特典も実施します。

つるやゴルフ「つるやゴルフ宮崎店」

店舗名：つるやゴルフ宮崎店オープン日：2026年4月16日所在地：宮崎県宮崎市柳丸町14-1電話番号：0985-54-6678オープンセール中営業時間：10:00〜20:00駐車場：共有大型駐車場あり

つるやゴルフ宮崎店は、最新ギアや有名ブランドウェア、シューズ、グッズを幅広く取りそろえます。

つるやゴルフ宮崎店は、ゴルフ工房、試打室、測定器も備え、初心者から経験者まで使いやすい店舗です。

オープン記念セール

期間：2026年4月16日から4月26日までEPIC MAX LSドライバー：19,900円（税込）Ai-SMOKEドライバー：27,900円（税込）Qi10ドライバー：34,900円（税込）Qi10フェアウェイウッド：19,900円（税込）TB5 FORGEDアイアン6本セット：59,900円（税込）21DFXパター：9,900円（税込）プーマ スパイクレスシューズ：4,990円（税込）から7,990円（税込）プーマ キャディバッグ各種：12,900円（税込）有名ブランドウェア各種：最大半額

オープン記念セールは、人気クラブやシューズ、バッグ、ウェアを特価で選べます。

オープン記念セールは、レディース向け商品も充実し、幅広いゴルファーが買い物しやすい内容です。

限定特典

実施期間：2026年4月16日から4月19日までdポイント特典：全品対象で10倍dポイント条件：利用者登録とエントリーが必要dポイント付与：用途期間限定ポイントを後日付与dポイント付与上限：30,000ポイント購入特典：有名ブランドボール2球を各日先着50名にプレゼント購入特典条件：10,000円（税込）以上の購入ポイントサービス：つるやポイントも同時に付与

限定特典は、買い物とあわせてdポイントとつるやポイントをためられます。

限定特典は、一定額以上の購入でボールのプレゼントも受け取れます。

アクセス

所在地：宮崎県宮崎市柳丸町14-1電話番号：0985-54-6678営業時間：10:00〜20:00（オープンセール中）駐車場：共有大型駐車場完備

アクセスしやすい立地と大型駐車場で、車でも立ち寄りやすい店舗です。

つるやゴルフ宮崎店は、用品選びから試打、メンテナンスまでまとめて相談できます。

つるやゴルフ宮崎店は、オープン記念セールで人気商品をお得に購入できます。

つるやゴルフ宮崎店は、期間限定のポイント特典やプレゼントも利用できます。

宮崎エリアでゴルフ用品を探している人にうれしい、つるやゴルフ宮崎店の紹介でした。

よくある質問

Q. つるやゴルフ宮崎店のオープン記念セールはいつまでですか？

A. オープン記念セールは2026年4月16日から4月26日まで実施します。

Q. dポイント10倍キャンペーンの期間はいつですか？

A. dポイント10倍キャンペーンは2026年4月16日から4月19日までの4日間限定です。

Q. ボールのプレゼントはどのような条件でもらえますか？

A. ボールのプレゼントは10,000円（税込）以上の購入者を対象に、各日先着50名へ配布します。

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