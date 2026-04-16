両手が空く夏の外出快適化！ ユアサプライムス「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」

記事ポイント 日傘に取り付けて両手を空けたまま使えるハンディファンです。風量5段階調整と最長約9時間の連続使用に対応します。コンパクト設計とネックストラップ付きで持ち歩きやすいモデルです。 日傘に取り付けて両手を空けたまま使えるハンディファンです。風量5段階調整と最長約9時間の連続使用に対応します。コンパクト設計とネックストラップ付きで持ち歩きやすいモデルです。

ユアサプライムスが、日傘に装着できる「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」を販売しています。

日傘とファンを一体で使える設計が、外出中の暑さ対策を手軽にします。

ユアサプライムス「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」

商品名：日傘用ハンディファン(YM-508HS)販売開始時期：2026年4月中旬販売場所：全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com、各種ショッピングサイト税込希望小売価格：2,980円カラー：ホワイト

日傘用ハンディファン(YM-508HS)は、日傘をさしたまま風を浴びられるハンズフリー仕様です。

日差しを避けながら買い物やスマートフォン操作をしやすくする点が魅力です。

日傘クリップ

日傘用クリップは、ハンディファンを日傘に固定して使える付属パーツです。

クリップと本体の可動域が広く、風を当てたい位置に合わせて角度を細かく調整できます。

携帯性

本体サイズ：約幅53×厚み64.5×高さ171.5mmクリップサイズ：約幅43×厚み75×高さ58mm重量：約168g

コンパクト設計の本体は、トートバッグやショルダーバッグのポケットにも収まりやすいサイズです。

軽量ボディが、通勤や外出時の持ち歩きやすさにつながります。

風量と充電

風量調整：5段階連続使用時間：約1時間30分〜9時間充電池：リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh充電時間：約3時間30分充電方式：USB Type-C主な機能：充電残量表示付属品：日傘用クリップ、充電用USBコード、ネックストラップ

5段階の風量調整が、弱めの送風からしっかり涼みたい場面まで対応します。

ネックストラップも付属し、屋内外で使い方を切り替えやすい点も便利です。

日傘用ハンディファン(YM-508HS)は、日差し対策と送風を1台で両立したい人に向いたモデルです。

コンパクトさとハンズフリー性が、夏の移動時間を快適にします。

風量調整や連続使用時間も備え、毎日の外出に取り入れやすい仕様です。

ユアサプライムスが販売する「日傘用ハンディファン(YM-508HS)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 日傘用ハンディファン(YM-508HS)はどこで買えますか？

A. 全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムス.com、各種ショッピングサイトで購入できます。

Q. 日傘用ハンディファン(YM-508HS)はどのくらい連続で使えますか？

A. 連続使用時間は風量によって異なり、約1時間30分から最長約9時間です。

Q. 日傘用ハンディファン(YM-508HS)は日傘以外の使い方もできますか？

A. 付属のネックストラップを使えば、首から下げてハンズフリーで使えます。

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