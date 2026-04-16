元ＡＫＢメンバーと交際中のイケメン格闘家が、“ダブルデート”姿を披露した。

１６日までにインスタグラムを更新し、「ぷらっと中華街」「＃かのＴＵＢＥ撮影」とつづったのは、元ＡＫＢ４８永尾まりやとの真剣交際を宣言したプロキックボクサー白鳥大珠（たいじゅ）。ＡＢＥＭＡ「ラブパワーキングダム２」で交際を始めた２人。番組で共演したタレント・高橋かののカップルと中華街で記念撮影した４ショットをアップした。

フォロワーは「ペアルックみたいでいい感じです」「ほんまにお似合いすぎる２人」「素敵すぎる」「憧れのカップルです」「美男美女しかいねぇ…」「ダブルデートな動画早くみたい」とホッコリ。

永尾は２００９年の第９期ＡＫＢ４８オーディションに合格。１３年のシングル「さよならクロール」でシングル表題曲初の選抜入りを果たすなど人気メンバーとして活躍した。１６年のグループ卒業後は女優やモデルとして活動している。今月１日にＳＮＳで「ＡＢＥＭＡ『ラブパワーキングダム２』最終回配信されました！モテる為、Ｎｏ．１を目指して飛び込んだこの番組で、私にとって大切な存在に出会うことができました」と交際を公表した。