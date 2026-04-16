希少部位を食べ尽くす一皿！ 牛次郎「新メニュー」

記事ポイント 牛次郎が黒毛和牛のタンを部位ごとに楽しめる「黒タン一頭盛り」を発売牛次郎が名物ホルモン「アカ」「シロ」と〆メニュー3品を刷新牛次郎が大阪府内5店舗で新メニューを順次展開 牛次郎が黒毛和牛のタンを部位ごとに楽しめる「黒タン一頭盛り」を発売牛次郎が名物ホルモン「アカ」「シロ」と〆メニュー3品を刷新牛次郎が大阪府内5店舗で新メニューを順次展開

牛次郎が黒毛和牛の希少部位を楽しめる新メニューを順次発売します。

牛次郎が名物ホルモンと〆メニューも刷新し、焼肉の満足感を高めます。

牛次郎が精肉卸直営の強みを生かし、高品質な肉を手に取りやすい価格で提供します。

牛次郎「新メニュー」

提供開始日：2026年4月17日以降順次展開店舗：お初天神店、江坂店、本町店、福島駅前店、セブンパーク天美店運営：株式会社meet up（PFCグループ）

牛次郎が黒タンやホルモン、〆メニューの見直しで食事全体の魅力を高めます。

牛次郎が関西トップクラスの精肉卸グループの調達力を生かし、品質と価格の両立を実現します。

黒タン一頭盛り

商品名：黒タン一頭盛り価格：3,499円（税込3,848円）内容：タン元からタン先まで黒毛和牛のタン1本を盛り合わせ取扱店舗：お初天神店、本町店、江坂店単品提供あり

黒タン一頭盛りが黒毛和牛ならではの濃厚な旨味と食感を一皿で楽しませます。

黒タン一頭盛りが【上】、【並】、【厚切り特上】、【タンカルビ】の部位ごとの違いを食べ比べで伝えます。

名物ホルモン

商品名：アカ価格：799円（税込878円）味付け：濃厚味噌ダレ

アカがホルモンの脂に味噌の深みを重ね、コクのある味わいを引き出します。

商品名：シロ価格：799円（税込878円）味付け：塩ダレ

シロがホルモンの旨味と香ばしさをまっすぐ楽しめる一品に仕上がります。

〆メニュー

商品名：“特製”石焼ピビンバ価格：999円（税込1,098円）ふわふわの卵白を使った特製仕立て

“特製”石焼ピビンバが軽やかな卵白の食感で食後まで満足感を保ちます。

商品名：〆の盛岡冷麺価格：899円（税込988円）牛骨スープとコシのある麺

〆の盛岡冷麺が旨味を凝縮した牛骨スープとしっかりした麺で王道の食べ心地を届けます。

商品名：“石焼”クッパ価格：799円（税込878円）卓上で卵を加えて仕上げる石焼メニュー

“石焼”クッパが熱々の器で仕上げるライブ感と出来立ての味わいを両立します。

牛次郎が焼肉の主役から締めまで選ぶ楽しさを広げます。

牛次郎が店舗ごとに順次新メニューを展開し、食事の満足度を高めます。

大阪で焼肉を楽しみたい人にとって見逃せない新提案です。

牛次郎の新メニューの紹介でした。

よくある質問

Q. 黒タン一頭盛りはどの店舗で楽しめますか？

A. 黒タン一頭盛りはお初天神店、本町店、江坂店で取り扱います。

Q. 新メニューはいつから提供されますか？

A. 新メニューは2026年4月17日以降、各店舗で順次提供します。

Q. 〆メニューにはどんな商品がありますか？

A. 〆メニューは“特製”石焼ピビンバ、〆の盛岡冷麺、“石焼”クッパの3品です。

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