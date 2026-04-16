気象台は、午前9時52分に、なだれ注意報を旭川市、士別市、名寄市、富良野市、当麻町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町、占冠村、下川町、美深町、音威子府村、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・旭川市、士別市、名寄市、富良野市、当麻町、愛別町などに発表（雪崩注意報） 16日09:52時点

上川、留萌地方では、17日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、18日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■旭川市

□なだれ注意報【発表】

18日にかけて注意





■士別市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■名寄市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■富良野市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■当麻町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■愛別町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■上川町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■東川町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■美瑛町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■上富良野町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■南富良野町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■占冠村□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■下川町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■美深町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■音威子府村□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■幌加内町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■増毛町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■小平町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■苫前町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意