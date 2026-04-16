【なだれ注意報】北海道・旭川市、士別市、名寄市、富良野市、当麻町、愛別町などに発表（雪崩注意報） 16日09:52時点
気象台は、午前9時52分に、なだれ注意報を旭川市、士別市、名寄市、富良野市、当麻町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町、占冠村、下川町、美深町、音威子府村、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・旭川市、士別市、名寄市、富良野市、当麻町、愛別町などに発表（雪崩注意報） 16日09:52時点
上川、留萌地方では、17日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに、18日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■旭川市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■名寄市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■富良野市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■当麻町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■愛別町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■上川町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■東川町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■美瑛町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■占冠村
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■下川町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■美深町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■音威子府村
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■幌加内町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■増毛町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■小平町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■苫前町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意