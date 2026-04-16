大阪の地下鉄に…スーパーマリオ電車が登場へ 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の日本公開（4月24日）を記念して、大阪メトロ御堂筋線で“ギャラクシー号”が、19日から運行されることが決まり、ビジュアルが公開された。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
大阪を南北に走る御堂筋線車内に一歩足を踏み入れると、想像を超える宇宙への冒険が始まる。
御堂筋プレミアムライナーの車両内（1編成、全10車両）が装飾され、マリオ・ピーチ姫・ルイージ・クッパ・キノピオ・クッパJr.・ロゼッタなどのキャラクターが登場する。
座席上には宇宙を旅する星の子のチコ、フロアにも映画ロゴがあしらわれるなど、ギャラクシーの世界が広がる。
運行期間：2026年4月19日（日）〜2026年5月2日（土）
※運行ダイヤは公表しておりません。駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※運行期間には運休日を含みます。
■映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』あらすじ
マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。
【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット
大阪を南北に走る御堂筋線車内に一歩足を踏み入れると、想像を超える宇宙への冒険が始まる。
御堂筋プレミアムライナーの車両内（1編成、全10車両）が装飾され、マリオ・ピーチ姫・ルイージ・クッパ・キノピオ・クッパJr.・ロゼッタなどのキャラクターが登場する。
運行期間：2026年4月19日（日）〜2026年5月2日（土）
※運行ダイヤは公表しておりません。駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※運行期間には運休日を含みます。
■映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』あらすじ
マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。
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