映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が大阪メトロ御堂筋線に登場（C） 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

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　映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の日本公開（4月24日）を記念して、大阪メトロ御堂筋線で“ギャラクシー号”が、19日から運行されることが決まり、ビジュアルが公開された。

【画像】新キャラ登場！映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面カット

　大阪を南北に走る御堂筋線車内に一歩足を踏み入れると、想像を超える宇宙への冒険が始まる。

　御堂筋プレミアムライナーの車両内（1編成、全10車両）が装飾され、マリオ・ピーチ姫・ルイージ・クッパ・キノピオ・クッパJr.・ロゼッタなどのキャラクターが登場する。

　座席上には宇宙を旅する星の子のチコ、フロアにも映画ロゴがあしらわれるなど、ギャラクシーの世界が広がる。

運行期間：2026年4月19日（日）〜2026年5月2日（土）
※運行ダイヤは公表しておりません。駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
※運行期間には運休日を含みます。

■映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』あらすじ
マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工。ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。