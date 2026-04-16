１６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、栃木からりん（見上愛）の母・美津（水野美紀）と妹の安（早坂美海）が突然上京。今後はりんと一緒に暮らすと言い出した。

突然、東京のりんの家にやってきた美津と安。叔父の家で暮らしているとばかり思っていたが、瑞穂屋の物置の２階に暮らしていることに驚く。さらに美津は、今後はりんと一緒に東京で暮らすと言いだし、りんもビックリする。

心配なのは、りんが逃げてきた奥田の家。美津によると、亀吉（三浦貴大）は、りんと環のことは諦めがついた、美津への仕送りはストップする…と伝えてきたと説明する。

しつこくりんの実家にやってきてては、りんと環を探していた亀吉。モラハラを繰り返し、大酒飲み、さらにマザコンというキャラクターが、意外とあっさり？りんを諦めたことに、ネットは疑いの目。「美津と安は亀吉が諦めたと見るやすぐに東京に来ちゃったけど、亀吉に泳がされてない？」「亀吉、りんと環のこと本当に諦めた？諦めたとみせかけて？とかない？」「亀吉、諦めた…と見せかけて、母上たちを尾行して居場所特定する気では？」「亀吉諦めたって本当かな…いまいち信じられない」「亀吉があきらめ卯三郎が助けて、カメとウサギ。何か意図があるのか？」などの声が上がっている。