人気レースクイーンの池永百合（30）が16日までに自身のインスタグラムを更新。開幕戦での新コスチューム姿を披露した。

「SUPERGT Rd.1岡山二日間ありがとうございました 決勝は12番グリッドからスタートし、13番手でチェッカーを受けました」と、12日に岡山国際サーキットで行われたスーパーGT開幕戦の「Modulo HRC PRELUDE-GT」64号車の成績を報告。

「苦しい中でしたが、無事に完走できたことがなによりです。次戦の富士ではいい結果に繋がるよう私たちと一緒に引き続き64号車ModuloNakajimaRacingの応援をよろしくお願いします」とつづった。

そして「開幕戦から皆さんにお会いでき、久しぶりのサーキットはとても楽しかったです 日差しが強い中、朝早くから会いにきてくださったり待っていてくれてありがとうございました！！」と感謝し「やっぱりファンの皆さんがいるから頑張ろう！って原動力になっています 差し入れもたくさんありがとうございました 疲れていると思うので今日はゆっくり休んでくださいね。次戦は、5/3-4のGW富士スピードウェイです」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「めっちゃかわいい」「スタイル良すぎです」「お綺麗でとっても可愛いですね」「素敵」「新コス似合ってて可愛いです」「美人」「ポニテも今年のコスチューム姿もかわいすぎます」などの声が寄せられている。

池永は、愛知県出身で、身長1メートル65の長身。2023SUPER GT500に参戦したModulo Nakajima Racingを応援する「Moduloスマイル」を務めたほか、15〜19年には名古屋で結成されたアイドルグループ「dela」の一員として活動した。

昨年7月からTBS「Gヘルスケア」（月〜木曜・深夜0・55、金曜・深夜0・43）で木曜日の健康ナビゲーターを担当。趣味は、スポーツ観戦、書道で、保育士・幼稚園教諭の資格を持っている。

公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB82・W58・H90。