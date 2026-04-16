メッツのカルロス・メンドサ監督（46）が15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦の試合前会見に臨み、相手先発・大谷翔平投手（31）の攻略法に言及した。

メンドサ監督は大谷について「非常に良い投手で、トップクラスの選手の一人だ。しっかり準備しないといけない」と警戒を強め、攻略法として「アグレッシブにいくこと。ただしゾーン内での積極性が重要だ」と語った。

その上で「ストライクゾーン内で積極的にいくこと。投手はストライクを先行させてからチェイスを誘ってくる。重要なのは、積極性＝何でも振ることではないという点だ」とも述べた。

大谷は今カード初戦の13日（同14日）に右肩甲骨付近に死球を受けた影響で、この日は打者で出場せず、エンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来、5年ぶりに投手に専念する。「詳細は分からないが、タフな選手だ。昨日もプレーして、今日もラインアップに入っている。おそらく球団側が負荷管理のために決めたことだと思う。今日は登板するし、それはクールなことだ」と敬意を払った。

メッツは7連敗でこの日を迎えており、“大谷打ち”で連敗ストップなるか、打線の奮起に期待がかかる。