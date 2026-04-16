路上駐車の車で通れない…この場合、一時的に歩道を走っても問題ないの？それとも車道を走り続ける必要がありますか？

路上駐車で通れない場合でも歩道走行は原則NG

自転車は原則として車道を走ることが法律で定められています。これは道路交通法で「軽車両」として扱われるためです。そのため、路上駐車の車があって通りにくい場合でも、基本的には車道を走り続ける必要があります。

一方で、歩道は歩行者のための空間です。自転車が歩道を走ることは例外的に認められる場合がありますが、それは「標識で許可されている場合」や「13歳未満・70歳以上」「安全確保のためやむを得ない場合」などに限られます。

単に「通れないから」という理由だけでは、歩道走行が正当化されないケースもあるため注意が必要です。

もし安易に歩道へ入ってしまうと、歩行者との接触リスクが高まります。事故が起きた場合、過失が大きくなる可能性もあるため、まずは車道内で安全に路上駐車を回避できるかを考えることが重要です。



やむを得ない場合は「安全確保」が最優先になる

とはいえ、現実には路上駐車によって車道を走行できない状況もあります。そのような場合は「やむを得ない措置」として歩道に入る判断が認められるケースもあります。

このとき重要なのは、「安全のために必要だったかどうか」です。たとえば、後方から車が迫っている状況で無理に車道に留まると危険な場合、一時的に歩道に避けることはやむを得ないと判断されることがあります。

ただし、その場合でも歩道では必ず徐行し、歩行者の通行を妨げないことが絶対条件です。歩行者が優先であることは変わらないため、自転車はスピードを落とし、必要であれば一時停止するなどの配慮が求められます。

また、警察の判断は状況ごとに異なります。安全確保のための行動であっても、危険な走行や歩行者への配慮が欠けていると違反と見なされる可能性があります。そのため、「一時的だから大丈夫」と油断せず、慎重に行動することが大切です。



迷ったときは無理をせず安全第一で判断しよう

路上駐車によって進路がふさがれている場合でも、自転車は原則として車道走行です。しかし、安全に走行できない状況では、例外的に歩道を利用する判断が必要になることもあります。

大切なのは「法律を守ること」と「自分や周囲の安全を守ること」の両立です。無理に車道を走り続けて事故に遭ってしまっては意味がありません。危険を感じた場合は一度停止して状況を確認し、安全なルートを選ぶ、あるいは一度降りて押すことも重要です。

日頃から交通ルールを理解しておくことで、こうした場面でも落ち着いて対応できます。安全第一の意識を持ちながら、状況に応じた適切な判断を心がけていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー