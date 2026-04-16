◇ア・リーグ エンゼルス−ヤンキース（2026年4月15日 ニューヨーク）

エンゼルスのマイク・トラウト外野手（34）が15日（日本時間16日）、敵地でのヤンキース戦に「2番・中堅」で先発出場。3試合連発となる6号本塁打を放った。

2─3の5回1死一塁の第3打席で相手先発・ヒルの直球を捉えると、打球は右翼手・ジャッジの頭上を越し、スタンドイン。逆転の6号2ランを放った。初回、ジャッジが先制の7号ソロを放ったが、お返しするような豪快アーチで球場を沸かせた。

トラウトは今カード初戦の13日（同14日）に2打席連続アーチを放つと、前日14日（同15日）も初回の第1打席で5号をマーク。これで3戦4発となった。

大リーグ公式サイト「MLB.com」のサラ・ラングス記者は自身のXで「マイク・トラウトは、現在のヤンキー・スタジアムで3日連続本塁打を放った2人目のビジター選手。2013年のミゲル・カブレラに次ぐ記録となった」と紹介した。

13日（同14日）はジャッジも2本塁打を放ち、WBCの米国新旧主将がアーチで競演し、試合を盛り上げたが、この日も再び2人揃って本塁打を放ち、ファンを沸かせた。