好きな「愛犬家の男性芸能人」ランキング！ 2位「相葉雅紀」を抑えた圧倒的1位は？
All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「好きな愛犬家の男性芸能人」ランキングを紹介します。
【7位までのランキング結果を見る】
相葉雅紀さんが2位に選ばれました。
1982年生まれの相葉さんは、長年にわたりアイドルグループ・嵐のメンバーとして活躍。愛犬家の一面もあり、『天才！志村どうぶつ園』や『嗚呼!!みんなの動物園』（ともに日本テレビ系）などのバラエティー番組にも出演しています。保護犬のトリミングを自ら行う「トリミング企画」では、怯える犬たちに優しく声をかけながら丁寧にケアをする姿が印象的です。
アンケート回答では、「相葉くんは『志村動物園』に出演していて、動物好きの印象が高いから。また、ただの犬好きではなく、トリマーの技術も持っていて、ほんとうに犬を大切にしているのだと感じたから」（10代女性／福岡県）、「テレビ番組『みんなの動物園』での相葉トリミングを観ており、印象が強いため」（20代女性／沖縄県）、「番組でも腕前を披露するくらい犬のカットが上手ですし、犬の扱いがとても慣れていてすごいなと感じています。優しい対応が犬にもわかるのだと感じます」（60代女性／群馬県）などのコメントが集まりました。
1位は、坂上忍さんでした。
現在58歳の坂上さんは、俳優やタレント、番組司会としても活躍。並外れた愛犬家として知られ、自身の番組『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系）では、動物たちと本気で向き合う姿が放送されています。保護犬・保護猫活動「さかがみ家」の運営も行っており、現在も多くの保護犬・保護猫たちと暮らしています。
回答者からは、「犬をたくさん愛情を込めて飼っているところをよく目にするため」（20代男性／埼玉県）、「怖いイメージがあるけれど、犬や猫のことを考えた家を建てていたり、多頭飼いでも1匹1匹をとても大切にしているのが伝わるから」（20代女性／福岡県）、「坂上忍さんは、テレビ番組などを通じて多くの保護犬や保護猫を家族として迎え入れていることで有名ですよね。単に可愛がるだけでなく、動物たちの命を預かる責任の重さを誰よりも真剣に考えている姿がとても印象的です」（50代男性／静岡県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【7位までのランキング結果を見る】
2位：相葉雅紀／76票
相葉雅紀さんが2位に選ばれました。
1982年生まれの相葉さんは、長年にわたりアイドルグループ・嵐のメンバーとして活躍。愛犬家の一面もあり、『天才！志村どうぶつ園』や『嗚呼!!みんなの動物園』（ともに日本テレビ系）などのバラエティー番組にも出演しています。保護犬のトリミングを自ら行う「トリミング企画」では、怯える犬たちに優しく声をかけながら丁寧にケアをする姿が印象的です。
1位：坂上忍／107票
1位は、坂上忍さんでした。
現在58歳の坂上さんは、俳優やタレント、番組司会としても活躍。並外れた愛犬家として知られ、自身の番組『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系）では、動物たちと本気で向き合う姿が放送されています。保護犬・保護猫活動「さかがみ家」の運営も行っており、現在も多くの保護犬・保護猫たちと暮らしています。
回答者からは、「犬をたくさん愛情を込めて飼っているところをよく目にするため」（20代男性／埼玉県）、「怖いイメージがあるけれど、犬や猫のことを考えた家を建てていたり、多頭飼いでも1匹1匹をとても大切にしているのが伝わるから」（20代女性／福岡県）、「坂上忍さんは、テレビ番組などを通じて多くの保護犬や保護猫を家族として迎え入れていることで有名ですよね。単に可愛がるだけでなく、動物たちの命を預かる責任の重さを誰よりも真剣に考えている姿がとても印象的です」（50代男性／静岡県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)