【ひらがなクイズ】歴史的な墓やジャガイモ料理に共通する2文字は？ 1分で解けたら爽快！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ 日頃使っている語彙力を頼りに、3つの言葉に隠された共通の文字を素早く探し出しましょう。
今回は、古代のロマンを感じる遺跡から、食卓の定番メニュー、そして日常生活で耳にする用語まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□ん
□□きいも
じ□□たん
ヒント：古代の王などが埋葬された巨大な墓や、茹でたジャガイモの水分を飛ばしてホクホクさせた料理、そして費用の一部を自ら支払うことを思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こふ」を入れると、次のようになります。
こふん（古墳）
こふきいも（粉吹き芋）
じこふたん（自己負担）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、歴史的な遺構、料理名、そして社会生活に関わる用語という、関連性のないジャンルの言葉が並んでいました。全く異なる意味を持つ言葉が一つの響きでつながる意外性を発見するのも、言葉パズルの面白さですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、古代のロマンを感じる遺跡から、食卓の定番メニュー、そして日常生活で耳にする用語まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□きいも
じ□□たん
ヒント：古代の王などが埋葬された巨大な墓や、茹でたジャガイモの水分を飛ばしてホクホクさせた料理、そして費用の一部を自ら支払うことを思い出してみてください。
答えを見る
↓
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正解：こふ正解は「こふ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こふ」を入れると、次のようになります。
こふん（古墳）
こふきいも（粉吹き芋）
じこふたん（自己負担）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、歴史的な遺構、料理名、そして社会生活に関わる用語という、関連性のないジャンルの言葉が並んでいました。全く異なる意味を持つ言葉が一つの響きでつながる意外性を発見するのも、言葉パズルの面白さですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)