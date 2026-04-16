4月16日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日は"真夏日に迫る暑さ"

今日は七分袖の薄めの服でちょうどいいくらい、気温が上がります。日差しが強く、最高気温は熊本市で27℃、人吉市では29℃と真夏日に迫る暑さとなりそうです。昨日は日中の気温が20℃前後のところが多く、雨でヒヤッとしましたが、今日は一気に初夏の気温になります。降水確率は0％で、日中はすっきりとした青空が広がる見込みです。月曜日から曇りや雨が続いていましたが、4日ぶりの晴れで洗濯物もよく乾きます。前線が南に離れて高気圧に覆われているため、カラッと安定した晴れです。この空気は明日には抜けてしまうため、布団干しや衣替えは今日行うのがおすすめです。今日は東からの風が吹き、沿岸部だけでなく内陸部でも風が強く吹くことがあるため、洗濯物が飛ばされないようご注意ください。

土曜日の雨マークが消えた！？

明日の午前中までは晴れますが、午後は雲が多くなります。心配されていた土曜日はまとまった雨ではなく、曇る程度になりそうです。日曜日は晴れたり曇ったりで、来週前半はおおむね晴れる見込みです。気温は高い日が続き、晴れると夏日が当たり前になりそうです。ただし明日の朝は、阿蘇市で6℃まで下がるなど内陸部で寒く感じられそうです。

明子のささやき

熊本地震の本震発生から10年となりますが、10年前の4月16日の朝は、その被害とは対照的にとても綺麗な朝日だったのを覚えています。

この時期は朝晩ひんやりするため寒さをしのぐものが必要ですが、これからは暑さ対策も必要になってきます。衣替えのタイミングなどに合わせて、季節ごとに防災グッズを見直していきましょう。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。