インドネシアの首都ジャカルタ近郊で３月、特殊詐欺に関与したとして、日本人の男１３人が現地当局に拘束された事件で、警視庁は１６日午前、航空機で日本に移送された１３人を詐欺容疑で逮捕した。

インドネシアを拠点とした特殊詐欺事件で日本人グループの摘発は初めてといい、同庁は、男らが同国に滞在していた経緯などを調べる。

１３人を乗せた航空機は１６日午前８時半頃に羽田空港に到着し、同庁が空港内で逮捕状を執行した。

捜査関係者によると、逮捕された１３人は、いずれも住所、職業不詳の２０〜５０歳代の男で、共謀して２〜３月、警察官を装って奈良県内の６０歳代女性にうその電話をかけ、約８００万円分の暗号資産を詐取した疑い。

１３人は３月２日、ジャカルタ近郊の西ジャワ州ボゴールで特殊詐欺に関与したとして、現地の入管当局に拘束された。ボゴールの住宅街にある３軒の戸建て住宅を拠点にしていたとみられ、現地当局がスマートフォンや偽の警察手帳を押収した。

同庁は、１３人が現地を拠点にして、警察官を装って電話をする手口で、日本人から金銭を詐取していた疑いがあるとみて調べを進める。

特殊詐欺を巡っては近年、カンボジアなど東南アジアに拠点を置くグループの摘発が相次いでおり、同庁は、インドネシアを拠点とした事件の実態解明を進める。