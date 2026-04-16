世界的競馬組織のダーレーは種牡馬のフロステッドが急性蹄葉炎のため、４月１５日に米国のジョナベルファームで安楽死処分となったことを同日、発表した。１４歳だった。

同馬はタピット産駒で、毛色は芦毛。現役時代は２０１６年のホイットニーＳ、メトロポリタンハンデ、ウッドメモリアルＳの米国Ｇ１を３勝。なかでもメトロポリタンＨでは１分３２秒７３のレースレコードで制し、レース史上最大の１４馬身１／４差をつける衝撃のパフォーマンスを見せていた。１９戦６勝で総獲得賞金は３９７万２８００米ドルだった。

ゴドルフィンのダン・プライド氏は、「死去にチーム一同深く悲しんでおりますが、このような厳しい状況下では他に選択肢がありませんでした。並外れて素晴らしい競走馬であり、種牡馬としても優れた実績を残しました。さらに長年にわたりジョナベルファームを訪れる何千人ものファンに愛されていました」とコメントを出している。

産駒はＪＲＡではジャスパークローネが２０２３年にＣＢＣ賞、北九州記念でＶ。１５日にはドラゴンウェルズが地方の東京スプリント・Ｊｐｎ３で勝っていた。

父の死と同じ日に産駒が日本で重賞を制覇。ＳＮＳでは「おおおおおんフロステッド死んじゃった… 日本でもめちゃくちゃ需要ある子なのに…」「父に捧ぐ勝利ですね。」「えーっフロステッドマジかよ早すぎる」「このタイミングでフロステッドが…」「安らかに」「お父さんに捧げる勝利だったんですね…！最後の踏ん張りはお父さんが後押ししてくれたのかな…」と悲しみのコメントが寄せられている。