愛らしいルックスとギャップ萌えボディに釘付け！麻倉瑞季、14日発売『週刊SPA!』で魅せた「ヤンチャな彼女」の肉感ボディ♡

『週刊SPA!』4月21日号は4月14日に発売！

表紙の人＆美女地図～私が主人公～：麻倉瑞季

4月14日発売の『週刊SPA!』4月21日号に、麻倉瑞季が登場！

愛くるしいルックスとは裏腹に、豊かな肉感ボディを誇る彼女。今回は「ちょっとヤンチャな彼女」をテーマに、新たな一面を披露した。

麻倉瑞季 ©撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ

描かれるのは、恋人であるあなたの前だけで、取り繕わない「素」をさらけ出す親密な時間。あどけない表情と、大胆な肢体が織りなす圧倒的なギャップに心を掴まれる。

麻倉瑞季 ©撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ

【プロフィール】

麻倉瑞季

2002年、長崎県生まれ。2022年に「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞。2025年にeスポーツチーム「La VISION。」に加入。ドラマ『恥じらい探偵』（FOD SHORT）に出演中。

最新情報はX（@mizuki_asakura）、Instagram（mizuki_asakura_）をチェック！

【画像クレジット】撮影／鈴木ゴータ ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／クメユナ

●その他収録ラインナップ

『週刊SPA!』4月21日号は4月14日に発売！

4月14日発売『週刊SPA!』4月21日号表紙

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