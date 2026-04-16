脂質より糖質の方が体脂肪になりやすい！脂肪がどんどん蓄積してしまう人の特徴とは？【内臓脂肪の話】

脂肪がどんどん蓄積してしまう人の特徴とは

脂質より糖質のほうが体脂肪になりやすい

「体脂肪がたまる食事」と聞くと、「脂質」をイメージする人は多いのではないでしょうか。もちろん脂質のとり過ぎは体に脂肪がたまる原因になるのですが、それよりも問題なのは「糖質」のとり過ぎです。脂肪の原料は脂質と糖質で、実は糖質のほうが脂肪になりやすいのです。

ごはんやパン、パスタなど糖質がたっぷり含まれた食事を食べると、血液中の糖（血糖）の量である血糖値が上がります。するとインスリンというホルモンがすい臓から分泌され、血糖を筋肉細胞にとり込んで血糖値を下げようとします。とり込まれた血糖はエネルギー源となったあとグリコーゲンとして蓄えられますが、使いきれなかった血糖は脂肪細胞にとり込まれて中性脂肪（体内でエネルギーとして使われる脂肪）に合成されてしまいます。これが増え過ぎると内臓脂肪や皮下脂肪などとなって蓄えられるのです。

また、体内にとり込まれた糖質と脂質は、肝臓に送られ中性脂肪が合成されます。中性脂肪は血液中を流れて各器官に運ばれ、エネルギーとして消費されるのですが、使いきれなかった中性脂肪も蓄えられます。

つまり、糖質や脂質（特に糖質）をとり過ぎた状態で、体を動かさずにエネルギーをあまり消費しない生活を続けていると、脂肪がどんどん蓄積されていくというわけです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅