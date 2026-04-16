SNSで話題の運動が逆効果？『激しいトレーニング』がエラ張りやシワを招く理由

SNSで取り上げられている運動が逆効果になるケースも

SNSのブームに潜む罠｜解剖学に基づかない運動のリスク

SNSなどの動画、思い出したかのようにブームになる運動、世の中には様々なボディメイクのメソッドがあふれています。それらの情報は残念なことに、すべてが運動生理学や解剖学に基づいて考えられているわけではありません。

「激しい運動」が美容にマイナスな理由：エラ張りとシワの恐怖

これまでに溜まった体脂肪を落とそうと、急に激しい運動に取り組んだとします。確かに一時的に爽快感や達成感は得られるかもしれません。でも、歯を食いしばってまで行う運動は美容にとってマイナス効果。

歯を食いしばることで発達する「咬筋」の影響

歯を食いしばることで、上下の歯を嚙合わせる時に働く咬筋が発達し、エラ張りの原因に。続けるうちに、歯全体がボロボロになるリスクも考えられます。つらい運動で苦悶の表情を浮かべ続ければ、額や目尻、口元などに少しずつシワが刻まれていくことにもなります。

脳の仕組みが証明！なぜ「辛いトレーニング」は続かないのか？ ジム退会率の高さは、脳の回避プログラムが原因

人の脳は、「辛い」と感じることから遠ざかるようにプログラムされています。

例えば、スポーツジムに入会しても大半が1年以内に退会する理由のほとんどが、トレーニングの辛さを脳が思い出して行きたくなくなるから。

一生モノの運動選び｜「女子のスクワット」がボディメイクに最適な理由

そもそも、引き締まった体、整ったボディラインを手に入れるために、苦行のような運動は不要です。

一生キレイでいたい、若さを保ちたいというのは女性に共通する願望。

それなら習慣化でき、かつ確実に効果を得られる運動を取り入れるべき。

その点、短時間で緩やかに続けられる女子のスクワットは、一生ものの運動といえます。

出典：『1日3分でおなかも脚も細くなる 女子のスクワット』