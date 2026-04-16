さくらインターネット<3778.T>が続伸している。同社は１５日、Ｊストリーム<4308.T>と国内向けコンテンツ配信の基盤強化に向けた協業を開始したと発表。これが材料視されているようだ。



この取り組みにより、両社は大規模アクセス時でも安定した配信を可能とする共同配信基盤の構築を開始。第１弾として、さくらネットのネットワーク内にＪストリームのＣＤＮサービス「Ｊ－Ｓｔｒｅａｍ ＣＤＮｅｘｔ（ジェイストリーム・シーディーネクスト）」のエッジサーバーを設置し、運用開始を目指すとしている。



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出所：MINKABU PRESS