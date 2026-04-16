第一三共が３日続伸、第一三共ヘルスケアをサントリーＨＤに譲渡

第一三共<4568.T>が３日続伸している。１５日の取引終了後に、ＯＴＣ（一般用医薬品）事業子会社である第一三共ヘルスケアの全株式をサントリーホールディングス（大阪市北区）に譲渡すると発表しており、好材料視されている。



経営資源を中核事業であるイノベーティブ医薬品事業に集中させるのが狙い。株式譲渡は段階的に実施する予定で、６月に発行済み株数の３０％を譲渡し、２９年６月までに譲渡を完了する予定。譲渡価額は合計で２４６５億円となる。なお、２７年３月期業績への影響は精査中で、議決権割合が３０％となる２８年３月期に譲渡に伴う収益を計上するとしている。



出所：MINKABU PRESS