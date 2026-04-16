リビン・テクノロジーズ<4445.T>は続伸している。１５日の取引終了後に５月１１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表したことが好感されている。投資単位当たりの金額の引き下げにより株式の市場流動性を高めるとともに、より幅広い層の投資家が株式を保有する機会を創出することが目的という。



また、株式分割に伴い、株主優待制度の一部を変更した。現行制度では毎年３月末日及び９月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象にデジタルギフト１万５０００円分（年間３万円分）を提供していたが、株式分割後も２単元（２００株）以上を保有する株主を対象とし、デジタルギフトを７５００円分（年間１万５０００円分）提供する。



出所：MINKABU PRESS