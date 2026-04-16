16日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比29.7％増の896億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同43.9％増の756億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 <2631> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、グローバルＸ ステーブルコイン＆トークンビジネス <512A> など36銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> など12銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が5.18％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が3.31％高、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> が3.16％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株女性 <1652> が3.11％高と大幅な上昇。



日経平均株価が774円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金521億8400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金328億6400万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が52億1800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が50億4100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が31億8300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が29億4400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が26億6000万円の売買代金となっている。



株探ニュース