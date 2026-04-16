―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月13日から15日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7515> マルヨシ 　　　東Ｓ　　 +1.45 　　4/15　本決算　　　-56.66
<2300> きょくとう 　　東Ｓ　　 +1.00 　　4/15　本決算　　　 89.47
<7847> グラファイト 　東Ｓ　　 +0.80 　　4/15　本決算　　　 43.72

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

株探ニュース