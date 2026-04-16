サントーワはこのほど、赤ちゃんの暑さ対策をサポートする「COOL FAN FAN(クールファンファン)」(税別8,900円)をオンラインショップ「ZooLand」にて販売開始した。

「COOL FAN FAN(クールファンファン)」(税別8,900円)

同商品は、暑さ対策のサポートを目的に開発された、ベビーカーやチャイルドシートに取り付けることができるシートクッション。

足元に搭載されたファンで外気を取り込み、シート全体へ風を循環させる仕組みとなっている。

ファンはUSB給電式のため、モバイルバッテリーがあれば場所を選ばず使用できる。

さらに、付属のジェルタイプの保冷剤との併用で、ひんやりとした風を送ることも可能。

本体には蒸れにくいメッシュ生地、通気性を高める空気孔つき生地、クッション性のある3Dメッシュ、丈夫な裏地の4層構造を採用している。

4段階に風量を調節できる機能や、3段階のタイマー機能も搭載している。

カラーは、スターレインボー、クラウディ、サーカスの3色展開。

COOL FAN FAN(クールファンファン)左からスターレインボー、クラウディ、サーカス