赤ちゃんの暑さ対策をサポートするベビーカーファンシートが発売
サントーワはこのほど、赤ちゃんの暑さ対策をサポートする「COOL FAN FAN(クールファンファン)」(税別8,900円)をオンラインショップ「ZooLand」にて販売開始した。
「COOL FAN FAN(クールファンファン)」(税別8,900円)
同商品は、暑さ対策のサポートを目的に開発された、ベビーカーやチャイルドシートに取り付けることができるシートクッション。
足元に搭載されたファンで外気を取り込み、シート全体へ風を循環させる仕組みとなっている。
ファンはUSB給電式のため、モバイルバッテリーがあれば場所を選ばず使用できる。
さらに、付属のジェルタイプの保冷剤との併用で、ひんやりとした風を送ることも可能。
本体には蒸れにくいメッシュ生地、通気性を高める空気孔つき生地、クッション性のある3Dメッシュ、丈夫な裏地の4層構造を採用している。
4段階に風量を調節できる機能や、3段階のタイマー機能も搭載している。
カラーは、スターレインボー、クラウディ、サーカスの3色展開。
COOL FAN FAN(クールファンファン)左からスターレインボー、クラウディ、サーカス
「COOL FAN FAN(クールファンファン)」(税別8,900円)
同商品は、暑さ対策のサポートを目的に開発された、ベビーカーやチャイルドシートに取り付けることができるシートクッション。
ファンはUSB給電式のため、モバイルバッテリーがあれば場所を選ばず使用できる。
さらに、付属のジェルタイプの保冷剤との併用で、ひんやりとした風を送ることも可能。
本体には蒸れにくいメッシュ生地、通気性を高める空気孔つき生地、クッション性のある3Dメッシュ、丈夫な裏地の4層構造を採用している。
4段階に風量を調節できる機能や、3段階のタイマー機能も搭載している。
カラーは、スターレインボー、クラウディ、サーカスの3色展開。
COOL FAN FAN(クールファンファン)左からスターレインボー、クラウディ、サーカス