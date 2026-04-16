コンサドーレ札幌の選手と「乾杯」できる限定イベントに招待。セイコーマートがキャンペーン開催
セイコーマートは4月13日より、北海道コンサドーレ札幌(以下、コンサドーレ)のオフィシャルパートナー参画4年目を記念し、サッポロビール、ポッカサッポロ北海道と共同で「コンサドーレ選手と乾杯！キャンペーン」を開始した。
コンサドーレ選手と乾杯！キャンペーン
キャンペーンの最大の特徴は、A賞の「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯！」イベントへの招待。当選者はサッポロビール園にて、コンサドーレの選手と同じテーブルでジンギスカンやサッポロクラシックを楽しみながら、写真撮影や質問、ミニゲームなどで直接交流できる。
コンサドーレ選手と乾杯！キャンペーン
キャンペーン期間は4月13日〜5月10日。セイコーマートで会員証を提示し、サッポロビール全商品、ポッカサッポロ全商品、ホットシェフ商品(予約除く)といった対象商品を累計1,000円以上購入することで応募できる。
A賞のイベント招待(10組30名)のほか、選手のサイン入りプラクティスシャツ(B賞)、サッポロクラシック1ケース(C賞)、Ribbonナポリン1ケース(D賞)、ペコママネー3,000円分(E賞)なども用意する。
コンサドーレ選手と乾杯！キャンペーン
キャンペーンの最大の特徴は、A賞の「コンサドーレ選手とCLASSICで乾杯！」イベントへの招待。当選者はサッポロビール園にて、コンサドーレの選手と同じテーブルでジンギスカンやサッポロクラシックを楽しみながら、写真撮影や質問、ミニゲームなどで直接交流できる。
キャンペーン期間は4月13日〜5月10日。セイコーマートで会員証を提示し、サッポロビール全商品、ポッカサッポロ全商品、ホットシェフ商品(予約除く)といった対象商品を累計1,000円以上購入することで応募できる。
A賞のイベント招待(10組30名)のほか、選手のサイン入りプラクティスシャツ(B賞)、サッポロクラシック1ケース(C賞)、Ribbonナポリン1ケース(D賞)、ペコママネー3,000円分(E賞)なども用意する。