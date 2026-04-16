フリーアナウンサーの岡部里香（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。昨年末に誕生した次女のお宮参りを報告した。夫は元バドミントン選手で東京五輪代表の嘉村健士氏（36）。

「お宮参り 夫の遠征帯同が続いていたので、少し遅らせて」と昨年末に誕生した次女のお宮参りを報告。「暖かくなってきて、桜も満開でとてもいいタイミングでした」とつづった。

「新年度ですね！新生活を送っている方、慣れてきましたか？」と呼びかけ。「私は全然慣れません。笑 無理せず、やわやわと過ごしましょ」と記した。

岡部と嘉村氏は21年8月に結婚を発表。22年7月に第1子となる長女が誕生したことをSNSで発表。今年2月に昨年末に第2子となる次女が誕生したことを明かしている。

岡部は2016年4月に富山テレビ放送に入社し、情報番組・スポーツ番組のMCを担当。21年3月に同局を退職し、フリーアナウンサーとして活動している。

嘉村氏は2018年に世界選手権で銀メダルを獲得し、21年東京五輪ではバドミントン男子ダブルスに園田啓悟とのペアで出場。7月29日の準々決勝でインドネシアペアに敗れ、ベスト8で敗退した。22年3月にトナミ運輸を退社し、4月からヨネックスバドミントンのコーチとして指導に力を入れている。