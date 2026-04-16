伊豆のいちご専門店が、人気のソフトクリーム・ドリンクメニューを全面リニューアル
村の駅が運営するいちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」は4月15日、施設内の「BonBonBERRY STAND」のメニューを全面リニューアルした。
目玉は看板メニューのソフトのリニューアル。2018年のオープン以来、不動の人気を誇る「いちごボンボンソフト」(550円)がパワーアップした。静岡県産紅ほっぺのピューレを贅沢に使用し、よりすっきりと爽やかで、いちご本来の濃い味わいを楽しめるレシピへと改良した。
新メニューの「紅ほっぺいちごのお花ソフト」(600円)は、いちごの花を模した華やかな見た目と、ふわっと軽い食感が特徴。中心にトッピングされた濃厚な紅ほっぺソースが味わいのアクセントとなっている。
まろやかないちごみるく味が楽しめる「紅ほっぺいちごシェイク」や、いちごの甘酸っぱさが弾ける「紅ほっぺいちごサイダー」など、手軽に楽しめるドリンクメニューも用意する。
「ボンボンスムージー」(650円)も、いちごの爽やかさと濃厚な味わいをすっきりとした後味とともに楽しめるようリニューアルした。
目玉は看板メニューのソフトのリニューアル。2018年のオープン以来、不動の人気を誇る「いちごボンボンソフト」(550円)がパワーアップした。静岡県産紅ほっぺのピューレを贅沢に使用し、よりすっきりと爽やかで、いちご本来の濃い味わいを楽しめるレシピへと改良した。
まろやかないちごみるく味が楽しめる「紅ほっぺいちごシェイク」や、いちごの甘酸っぱさが弾ける「紅ほっぺいちごサイダー」など、手軽に楽しめるドリンクメニューも用意する。
「ボンボンスムージー」(650円)も、いちごの爽やかさと濃厚な味わいをすっきりとした後味とともに楽しめるようリニューアルした。