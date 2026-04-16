日本各地の「最強麺」が集結。日本百貨店で「HEY麺！」フェア開催中
日本百貨店は4月10日から、全国のこだわり麺を集めた「HEY麺！日本のご当地麺」フェアを、日本百貨店にほんばし總本店、日本百貨店しょくひんかん、日本百貨店おみや、日本百貨店あかれんがで開始した。期間は5月26日まで。
秋田味商 稲庭うどん2人前 醤油味
期間中は、伝統の技が光る逸品から最新のトレンドまで、バラエティ豊かな商品を取りそろえる。
秋田「稲庭うどん 醤油味」は、比内地鶏の出汁が効いた特製醤油スープで味わう新しいスタイルの稲庭うどん。愛知「深蒸し仕立て焼そば」は、創業大正15年の専門店が作る、小麦の香りとコシを極限まで引き出した麺が主役の焼そば。
愛知「深蒸し仕立て焼そば」
北海道「二夜干しラーメン 函館塩」は、2日間かけてじっくり乾燥させる製法により、乾麺ながら生麺のような食感を実現した。
藤原製麺 北海道小麦粉使用 二夜干しラーメン 函館塩
名店の味や本格派「棒ラーメン」も充実。横浜家系の名店「六角家」の味を再現した豚骨醤油ラーメンや、熊本の本格的な味わいでファンが多い「ロン龍・赤龍」といった九州ラーメンの定番も用意する。
藤原製麺 横浜ラーメン 六角家 豚骨醤油
さらに、パンチの効いた辛さがクセになる宮崎の「辛麺」なども販売する。
中一本店 宮崎辛麺
秋田味商 稲庭うどん2人前 醤油味
期間中は、伝統の技が光る逸品から最新のトレンドまで、バラエティ豊かな商品を取りそろえる。
秋田「稲庭うどん 醤油味」は、比内地鶏の出汁が効いた特製醤油スープで味わう新しいスタイルの稲庭うどん。愛知「深蒸し仕立て焼そば」は、創業大正15年の専門店が作る、小麦の香りとコシを極限まで引き出した麺が主役の焼そば。
北海道「二夜干しラーメン 函館塩」は、2日間かけてじっくり乾燥させる製法により、乾麺ながら生麺のような食感を実現した。
藤原製麺 北海道小麦粉使用 二夜干しラーメン 函館塩
名店の味や本格派「棒ラーメン」も充実。横浜家系の名店「六角家」の味を再現した豚骨醤油ラーメンや、熊本の本格的な味わいでファンが多い「ロン龍・赤龍」といった九州ラーメンの定番も用意する。
藤原製麺 横浜ラーメン 六角家 豚骨醤油
さらに、パンチの効いた辛さがクセになる宮崎の「辛麺」なども販売する。
中一本店 宮崎辛麺