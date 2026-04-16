失敗しないギフト選びを提案。大分に文具体験とワンランク上のギフトに特化した新スポット誕生
森フォレストは4月11日、大分市の「あけのアクロスタウン」に文具と雑貨の新スタイル店舗「DESAKI・365DAYS大分明野店」をグランドオープンした。
外観イメージ
同施設は、「日常に彩りを添える」をテーマに、発見と体験を重視した売場を展開する。デジタル化が進む中で、手書きの価値を再提案する「文具体験エリア」を常設。話題の最新文具から定番アイテムまで、書き心地や紙質を実際に試してから購入できる。
内観イメージ
バイヤー厳選のワンランク上のアイテムも取りそろえる。ラッピングも一新し、入学・就職祝いや母の日など、大切な節目にふさわしいギフト選びを強力にサポートする。福井県鯖江市の薄型メガネ「栞」や、北欧ブランド「MOZ」、トートバッグ専門の「ROOTOTE」など、個性豊かなブランドを取りそろえている。
福井県鯖江市の薄型メガネ「栞」
地域住民の日常的な利用を支援するため、文具商品が最大30%OFFとなる「3の日」(3日・13日・23日)、ポイントが3倍になるポイントアップデー「8の日」(8日・18日・28日)といったサービスデーも設ける。
グランドオープンを記念し、全品ポイント10倍フェアを実施。4月18日・19日には「島田屋総本家 芋けんぴ」を、税込3,000円以上の購入者に数量限定でプレゼントする。
外観イメージ
同施設は、「日常に彩りを添える」をテーマに、発見と体験を重視した売場を展開する。デジタル化が進む中で、手書きの価値を再提案する「文具体験エリア」を常設。話題の最新文具から定番アイテムまで、書き心地や紙質を実際に試してから購入できる。
バイヤー厳選のワンランク上のアイテムも取りそろえる。ラッピングも一新し、入学・就職祝いや母の日など、大切な節目にふさわしいギフト選びを強力にサポートする。福井県鯖江市の薄型メガネ「栞」や、北欧ブランド「MOZ」、トートバッグ専門の「ROOTOTE」など、個性豊かなブランドを取りそろえている。
福井県鯖江市の薄型メガネ「栞」
地域住民の日常的な利用を支援するため、文具商品が最大30%OFFとなる「3の日」(3日・13日・23日)、ポイントが3倍になるポイントアップデー「8の日」(8日・18日・28日)といったサービスデーも設ける。
グランドオープンを記念し、全品ポイント10倍フェアを実施。4月18日・19日には「島田屋総本家 芋けんぴ」を、税込3,000円以上の購入者に数量限定でプレゼントする。