「FundBridge」が複数社へ一括見積もりができる新機能を提供開始
dotcircleが運営するファクタリング比較サイト「FundBridge」は4月8日より、新機能「一括見積もり」の提供を開始した。
同機能では、請求書の金額、入金希望日、事業形態、年商などを一度入力するだけで、条件に合った複数のファクタリング会社へ見積もり依頼を届けることができる。
条件に合ったファクタリング会社は、フォーム送信後に最短即日で紹介される。各条件を総合的に比較のもと、最適とする会社の提案も行える。
サイト上で比較・検討した会社は「見積もりリスト」に最大5社まで追加でき、そのまま一括見積もりフォームに引き継ぐことも可能。
また、利用者の口コミ・評判も確認できるほか、自分で選んだ会社に直接見積もりを依頼したい場合にも対応している。
同機能では、請求書の金額、入金希望日、事業形態、年商などを一度入力するだけで、条件に合った複数のファクタリング会社へ見積もり依頼を届けることができる。
条件に合ったファクタリング会社は、フォーム送信後に最短即日で紹介される。各条件を総合的に比較のもと、最適とする会社の提案も行える。
サイト上で比較・検討した会社は「見積もりリスト」に最大5社まで追加でき、そのまま一括見積もりフォームに引き継ぐことも可能。
また、利用者の口コミ・評判も確認できるほか、自分で選んだ会社に直接見積もりを依頼したい場合にも対応している。