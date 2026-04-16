世界に1台の「クラウン スポーツ」パトカーが1/43モデルで登場
ヒコセブンは4月8日、オリジナルブランド「RAI'S」から「トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両」1/43スケールモデルの予約を開始した。
RAI'S 1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両(左前)
ベースとなったのは、2025年3月にトヨタ自動車から愛知県警察へ寄贈された世界に1台しか存在しないクラウン スポーツのパトカー。
RAI'S 1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両(右前)
シリーズ初のSUVタイプであり、先進的なデザインが特徴となっている。現在は愛知県警の広報用車両として運用されており、納車時には県警本部前で寄贈式が行われるなど大きな注目を集めた。広報用でありながら、通常のパトカー同様にV字型の赤色灯や前面赤色灯を完備している。
同商品では、これら実車のディテールを1/43スケールで忠実に再現した。警察車両特有の装備や細かな表記までこだわっている。RAI'Sブランドのポリシーに基づき、同商品は800台限定の一度限りの生産となる。
価格は8,800円。5月から6月の発売を予定している。
RAI'S 1/43 トヨタ クラウン スポーツ RS (AZSH37) 2025 愛知県警察総務部広報課広報車両(左前)
ベースとなったのは、2025年3月にトヨタ自動車から愛知県警察へ寄贈された世界に1台しか存在しないクラウン スポーツのパトカー。
シリーズ初のSUVタイプであり、先進的なデザインが特徴となっている。現在は愛知県警の広報用車両として運用されており、納車時には県警本部前で寄贈式が行われるなど大きな注目を集めた。広報用でありながら、通常のパトカー同様にV字型の赤色灯や前面赤色灯を完備している。
同商品では、これら実車のディテールを1/43スケールで忠実に再現した。警察車両特有の装備や細かな表記までこだわっている。RAI'Sブランドのポリシーに基づき、同商品は800台限定の一度限りの生産となる。
価格は8,800円。5月から6月の発売を予定している。