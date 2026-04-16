◆園田競馬３日目（４月１６日）

《下原 理》

６勝の固めがちで４６勝。フラッシュケリー（１２Ｒ）に自信。「前走が強かった。上を目指せる」（◎）。シェナマックス（１１Ｒ）も「高知勢はいるが、チャンスはある」（◎）。ヨシノタルマエ（８Ｒ）は「最後までしっかり追いたい」（○）。ダノンブロッサム（３Ｒ）も「成績はいい。休み明けがどうか」（○）。カヤコ（２Ｒ）は「堅実に走るが、この相手ではどうかな」（△）。

《田野 豊三》

２勝追加で４０勝。アラン（５Ｒ）で勝利を意識。「調教に乗りました。引き続きチャンスはあります」（◎）。ユイノオトコヤマ（８Ｒ）も「最近ようやく状態が上向いてきた。良馬場まで回復すれば楽しみ」（◎）。アラタマノキセキ（１Ｒ）は「能検に乗った感じはまだかなという感じでした。そこからどれだけ上向くか」（○）。シバノストムキャット（６Ｒ）も「昇級するが相手なりに競馬ができる」（○）。サクラグラシュー（７Ｒ）は「状態をキープしていればやれていい」（○）。ミニフィーユ（１２Ｒ）も「ひと脚は使うので、位置を取られたら」（○）。

《杉浦 健太》

１勝加算で３０勝。ハシノオージャ（１Ｒ）に手応え。「時計的に通用する。相手関係も恵まれた」（◎）。トキノケリー（２Ｒ）も「内枠なので中団でうまく脚をためてロスなく運べば」（◎）。フルリミット（５Ｒ）は「上がりは確実に脚を使う」（○）。ジューンコメット（１２Ｒ）「距離はいい。今回も前、前で運べれば」（○）。

《小谷 哲平》

２３勝。ジュエルドパリ（４Ｒ）に気合。「１２３０メートル戦で変わらないか。外枠なので思い切った競馬をしたい」（◎）。ハイライフ（８Ｒ）は「かかる面が出てきたので調子は上がってきているはず」（○）。アモーレサンライズ（９Ｒ）も「前、前で競馬できれば変わっていい」（○）。

《笹田 知宏》

１８勝。モズシューター（１２Ｒ）に変わり身を見込む。「姫路の１４００メートル戦は長いし、８００メートル戦では忙しい。園田の１２３０メートル戦は得意なので巻き返したい」（◎）。ラビッシング（５Ｒ）は「まずは上位を目指したい」（△）。

《土方 颯太》

１７勝。お薦めは転入初戦のラブラブフォー（１０Ｒ）で「ゲートが速そう」（◎）。ブリリアドロ（１２Ｒ）は「自分の形に持ち込めればしぶとい。同型馬との兼ね合い次第」（○）。ペレストリーナ（６Ｒ）も「最後まで粘り強く走れば」（○）。

《川原 正一》

１３勝。メイショウカジキ（８Ｒ）に前進を見込む。「この相手でもやれる。流れが向けば」（◎）。

《新庄 海誠》

１１勝。期待のビガーサンライズ（１Ｒ）は「前走、楽なペースで運べたのに７着に終わったのが気になるぐらいで、メンバー的にチャンス」（◎）。タスマンハイウェイ（６Ｒ）は「今回も積極的に行きたい」（○）。アグネスシュウ（１０Ｒ）は「好調時と比べると出脚、二の脚がつかなくなった」（△）。

《松木 大地》

１勝を加え９勝。アイトワ（１２Ｒ）に力が入る。「今回も順調」（◎）。メイショウマツリ（３Ｒ）も「休み明けになるが、仕上がった」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触