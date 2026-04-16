◆米大リーグ ヤンキース―エンゼルス（１５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が、敵地のヤンキース戦に「２番・中堅」で先発出場し、３試合連続の６号本塁打を放った。１点を追う５回に、逆転の２ランを放った。ヤンキースとの３連戦で４本目の一発となった。

２−３の５回１死一塁で、ヤンキース先発ヒルの直球を逆方向の左中間へ打ち返した。ジャッジの頭上を越えてスタンドに飛び込む一発で逆転に成功した。

トラウトがニューヨークで復活した。開幕から２試合連続アーチを放ったが、その後出場１３試合ブランクが続いていた。そして現地１３日のヤンキース戦で６回に一時同点となる３号３ラン。８―８の８回には今季初、通算３１度目の１試合２発となる勝ち越しの４号２ラン。通算１２度目の１試合５打点をマークしていた。

ＭＬＢ公式サイトのサラ・ラングス氏のＸによると、現在のヤンキースタジアムでビジター選手が３試合連続本塁打を放ったのは２０１３年のＭ・カブレラ（タイガース）以来、史上２人目という。

昨夜は１回１死無走者、左腕ウェザーズの４球目の低めの直球をたたくと、打球は中堅左に４３２フィート（約１３２メートル）の大アーチとなった。続くアデル、ソレアも放って、エンゼルスとしては２０２３年６月２４日以来の３連発の口火を切って勝利に貢献した。