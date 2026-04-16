【不動産業界 噂の現場】

東京・武蔵小山放火事件の衝撃…“令和の地上げ”はバブル期とはココが違う

転居理由、年収、家族構成、希望エリア──。引っ越しを検討してポータルサイトに入力した情報が、闇市場で売買されているとしたら。

日本の主要不動産ポータルサイトなどが一斉にデータ侵害を受けたとされる情報が、SNSなどで錯綜している。

業界関係者が語る。

「240万件を超える問い合わせデータが流出したとされています。氏名・電話番号・メールアドレスにとどまらず、『転居理由』『現在の家賃』『希望物件の条件』などの情報が闇のネット市場（ダークウェブ）で売りに出されています。価格はわずか1000ユーロ（約18万円）ほど、1件あたり1円にもならないため、何らかの形ですでに『使用済み』のデータではないかと疑われています」

今回の流出経路として浮上しているのが、不動産業界で広く使われる業務管理システムを介した侵入だ。

近年、不動産業界ではIT化・自動化が急速に進み、物件情報の登録から問い合わせ顧客の管理、ポータルサイトへの情報掲載まで、複数のサービスをつなぐAPI連携の仕組みが普及している。

効率化の恩恵は大きい一方、どこか一点が破られれば、連携する複数のサービスのデータが芋づる式に流出しかねないという構造的なリスクを内包しているという。

今回も、こうした業務システムを利用する不動産会社のアカウント情報が何らかの形で盗まれ、そこを入り口に侵入された可能性が指摘されている。

全国に何万社とある不動産会社のひとつが感染源となり、業界全体のデータが抜かれてしまう。デジタル化が進んだことで、最も脆弱な部分がシステム全体の弱点になってしまう危うさが浮き彫りになりつつある。

不動産業が日常的に扱う情報には、年収・職業・家族構成・現住所・転居予定などがあり、犯罪グループが喉から手が出るほど欲しいデータが1カ所に集まっている。

そのため不動産企業を狙ったサイバー犯罪は過去にも例がある。

大分・福岡を地盤とする別大興産は2024年10月、身代金要求型ウイルス（ランサムウエア）攻撃を受け、入居者・売買顧客情報などが漏洩したおそれがあると公表した。

「金を払わなければデータを売る」。こうした脅威は不動産業界のすぐそばにあるが、何か対策はあるのか。

不動産IT企業の創業者・小林憲人氏はこう語る。

「APIキー（システム接続用の暗号鍵）の管理を徹底し、管理アカウントのパスワード使い回しは絶対にやめる。そして退職者のアカウント削除、外部とのデータ連携権限の見直し、サーバーの公開・非公開の確認。基本的なことを守ることが重要です」

データの戸締まりも凡事徹底ということか。

（小野悠史／ニュースライター）