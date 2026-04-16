記事ポイント 広島県産レモン果汁を使った厚切りバウムクーヘンが期間限定で登場しっとり食感とさわやかな風味を8個入りの個包装で楽しめる全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで購入できる 広島県産レモン果汁を使った厚切りバウムクーヘンが期間限定で登場しっとり食感とさわやかな風味を8個入りの個包装で楽しめる全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで購入できる

モントワールは、「全国特産シリーズ」から広島県産レモン果汁を使った厚切りバウムクーヘンを期間限定で発売します。

『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』は、初夏にぴったりのさわやかな味わいを楽しめるお菓子です。

個包装8個入りの大袋は、家族で分けやすくストックおやつにも活躍します。

モントワール「広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン」

商品名：広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン発売日：2026年4月20日希望小売価格：400円（税込）内容量：8個賞味期限：90日販売エリア：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』は、広島県産レモン果汁のさわやかな風味とやさしい甘みをしっとり食感とともに味わえます。

味わい

広島県産レモン果汁は、厚切りのバウムクーヘンに初夏らしい軽やかな後味を添えます。

しっとりとした生地は、食べごたえがありながらもさっぱり楽しめます。

個包装

個包装8個入りの大袋は、好きなタイミングで少しずつ食べやすい仕様です。

全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで買えるため、身近なおやつとして選びやすい商品です。

モントワールは、地域特産品のおいしさや旬をお菓子で楽しめる「全国特産シリーズ」を展開しています。

『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』は、季節感のある味を手軽に楽しみたいときにぴったりです。

個包装で保存しやすく、日々のおやつやシェア用にも便利です。

初夏に味わいたい期間限定スイーツの紹介でした。

よくある質問

Q. 『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』はいつから買えますか？

A. 『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』は2026年4月20日から発売します。

Q. 『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』はどこで買えますか？

A. 『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』は全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで販売します。

Q. 『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』の内容量は何個ですか？

A. 『広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン』は8個入りです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 初夏映えする厚切り爽快おやつ！ モントワール「広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン」 appeared first on Dtimes.