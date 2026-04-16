親子で巡る連休の冒険！ ヤエチカ「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ」

記事ポイント ヤエチカがウルトラマンシリーズ60周年とコラボしたゴールデンウィークイベントを開催します。ヤエチカがLINEスタンプラリーやフォトスポット、撮影会を無料で楽しめる企画を展開します。ウルトラマンゼロ撮影会や限定サンバイザー配布が東京駅近くで体験できます。 ヤエチカがウルトラマンシリーズ60周年とコラボしたゴールデンウィークイベントを開催します。ヤエチカがLINEスタンプラリーやフォトスポット、撮影会を無料で楽しめる企画を展開します。ウルトラマンゼロ撮影会や限定サンバイザー配布が東京駅近くで体験できます。

ヤエチカが、ウルトラマンシリーズ60周年とコラボレーションした「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ」を開催します。

イベントが、LINEスタンプラリーやフォトスポット、ウルトラマンゼロ撮影会でゴールデンウィークの外出を盛り上げます。

会場が東京駅から徒歩1分の地下街のため、買い物や食事とあわせて立ち寄りやすい催しです。

ヤエチカ「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ」

イベント名：ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ開催期間：2026年4月28日(火)〜5月10日(日)参加費：無料会場：ヤエチカ(八重洲地下街)アクセス：JR東京駅から徒歩1分特設サイトURL：https://www.yaechika.com/special_ultraman2026/

イベントが、子どもから大人までウルトラマンの世界を楽しめる体験をヤエチカ館内で展開します。

コラボレーションが、東京駅近くのショッピングモールで連休のおでかけ先を探している人にもぴったりです。

スタンプラリー

開催期間：2026年4月28日(火)〜5月10日(日)参加方法：ヤエチカLINE公式アカウントを友だち登録し、館内各所と対象飲食店の二次元コードを読み取る達成条件：デジタルスタンプ6個を集めるプレゼント：オリジナル壁紙抽選賞品：ヤエチカお買物・ご飲食券500円分当選人数：100名

スタンプラリーが、館内を巡りながらウルトラ怪獣を探すミッション形式で楽しめる参加型企画です。

達成特典が、限定壁紙に加えて買い物や食事に使える券の抽選も用意しています。

参加方法

参加方法が、LINE公式アカウントを使って二次元コードを読み取るだけなので気軽に始められます。

館内回遊が、飲食店利用とあわせて楽しみやすい構成です。

サンバイザー配布

配布期間：2026年4月28日(火)〜5月10日(日)配布時間：各日10:00〜20:00配布数：各日先着150個配布制限：1人1個まで配布場所：ヤエチカ メイン・アベニュー案内所横

サンバイザーが、スタンプラリー参加の気分をさらに高める限定アイテムです。

配布企画が、親子でイベントを楽しみたい来場者にも嬉しい内容です。

フォトスポット

設置期間：2026年4月28日(火)〜5月10日(日)設置場所：メイン・アベニュー

フォトスポットが、ウルトラマンの世界観を感じながら記念撮影を楽しめる空間として登場します。

撮影体験が、家族や友人との来場記念を残したい人に向いています。

ウルトラマンゼロ撮影会

開催日：2026年5月2日(土)開催時間：(1)11:00 (2)13:00 (3)15:00定員：各回60組会場：ヤエチカテラス整理券配布時間：当日10:00〜整理券配布場所：ヤエチカテラス整理券枚数：計180組分整理券制限：1組1枚まで

撮影会が、ウルトラマンゼロと一緒に写真を撮れる特別な機会を用意します。

参加方式が当日先着の整理券制のため、体験したい人は早めの来場が安心です。

60周年プロジェクト

ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクトが、長年親しまれてきた作品の魅力を幅広い世代に届けています。

記念企画が、勇気や希望、思いやりを届けてきたシリーズの節目を身近に感じられる機会です。

ヤエチカ

所在地：東京都中央区八重洲二丁目1番1号 YANMAR TOKYO 4階店舗数：約180店舗駐車場台数：774台公式サイトURL：https://www.yaechika.com

ヤエチカが、買い物や飲食を楽しめる約180店舗を備えた東京駅近くの地下ショッピングモールです。

立地の良さが、連休中の移動途中や都心のおでかけ先として使いやすい魅力につながります。

ヤエチカの「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ」は、無料で参加できる企画を複数そろえたゴールデンウィークイベントです。

スタンプラリーや撮影会、フォトスポットがそろうため、家族でも友人同士でも楽しみやすい内容です。

東京駅から徒歩1分の立地が、連休のおでかけ先として立ち寄りやすさを高めます。

ゴールデンウィークの東京駅周辺を楽しみたい人に向けた、ヤエチカの紹介でした。

よくある質問

Q. イベントの参加にお金はかかりますか？

A. イベントは無料で参加できます。

Q. ウルトラマンゼロ撮影会に参加するにはどうすればいいですか？

A. 撮影会は当日10:00からヤエチカテラスで配布する整理券が必要です。

Q. スタンプラリーはどうやって参加しますか？

A. ヤエチカLINE公式アカウントを友だち登録し、館内や対象飲食店の二次元コードを読み取って参加します。

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