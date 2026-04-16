記事ポイント コスモウォーターがブランドメッセージ「家族の天然水」を体現するブランドムービーとブランドページを公開しています。ブランドムービーが自然との距離や家族構成別の暮らし、製品の特長を3つの切り口で紹介しています。ブランドページが採水地や家族のビジュアルを通じて天然水の魅力と製品価値をわかりやすく伝えています。 コスモウォーターがブランドメッセージ「家族の天然水」を体現するブランドムービーとブランドページを公開しています。ブランドムービーが自然との距離や家族構成別の暮らし、製品の特長を3つの切り口で紹介しています。ブランドページが採水地や家族のビジュアルを通じて天然水の魅力と製品価値をわかりやすく伝えています。

コスモウォーターが、ブランドメッセージ「家族の天然水」を体現するブランドムービーとブランドページを公開しています。

ブランド施策が、家族の暮らしに寄り添う天然水の価値を映像とページで具体的に伝えています。

ブランドページとブランドムービーが、コスモウォーターの世界観をまとめて確認したい人に役立ちます。

コスモウォーター「ブランドムービー・ブランドページ」

公開日：2026年4月15日内容：ブランドムービー、ブランドページブランドメッセージ：家族の天然水ブランドページURL：https://www.cosmowater.com/brand/公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@cosmowaterofficial

コスモウォーターが、ブランド誕生21年目の節目に家族の毎日に寄り添う天然水の価値をあらためて打ち出しています。

ブランド施策が、温かい家族の雰囲気と自然や天然水の魅力を視覚的に表現しています。

映像展開

構成：コンセプト篇、家族構成別篇、スペック別篇テーマ：自然との距離視聴先：コスモウォーター公式YouTubeチャンネル

ブランドムービーが、自然との距離をテーマにしたコンセプト篇を中心に展開しています。

家族構成別篇が暮らしに寄り添う場面を描き、スペック別篇が機能や特長をわかりやすく伝えています。

トップ演出

ブランドページのトップが、ブランドムービーを使って家族の温かさと天然水の価値を印象的に見せています。

トップ演出が、ブランド全体の雰囲気をひと目で伝える構成です。

採水地の魅力

採水地：富士、京都、日田

採水地のビジュアルが、日本の自然に育まれた天然水の魅力を伝えています。

街の風景を組み合わせた表現が、天然水を暮らしの身近な存在として感じさせます。

製品価値

家族ごとのビジュアルが、異なる世帯に合う使い方をイメージしやすくしています。

特長を整理したメッセージが、ブランドの世界観と製品価値をあわせて理解しやすくしています。

メッセージ

ブランドメッセージが、ページの最後で水のビジュアルとともに掲載されています。

締めの演出が、家族の暮らしを支える天然水という印象を強めています。

コスモウォーターは、日本の自然が育んだ天然水を採水からボトリングまで一貫して管理し、家庭へ届ける宅配型ウォーターサーバーブランドです。

コスモウォーターは、毎日使う水だからこそ安心して使える品質を重視しています。

ブランドムービーやブランドページは、コスモウォーターの魅力を映像とビジュアルで知りたい人に向いた内容です。

コスモウォーター「ブランドムービー・ブランドページ」の紹介でした。

よくある質問

Q. コスモウォーターのブランドページでは何が見られますか？

A. ブランドページでは、ブランドムービーのほか、富士・京都・日田の採水地イメージや家族の暮らしに寄り添う世界観、製品の特長を確認できます。

Q. コスモウォーターのブランドムービーはどこで見られますか？

A. ブランドムービーは、コスモウォーター公式YouTubeチャンネルで見られます。

Q. コスモウォーターはどのようなブランドですか？

A. コスモウォーターは、日本の天然水を採水からボトリングまで一貫管理し、家庭へ届ける宅配型ウォーターサーバーブランドです。

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