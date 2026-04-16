老け見えしたくないなら絶対NG！40代がまずやめるべきアイメイク4選

元美容部員・コスメライターのアヤです。40代になり、今までと同じアイメイクだと「老けて見える。」と感じることありませんか？実はそれ、メイクのやり方が原因かもしれません。そこで今回は、40代がやめるべきNGアイメイクと解決法をご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

40代の目もとが老けて見える原因は？

そもそも年齢を重ねると、まぶたのたるみやくすみ、乾燥などで変化がでてきます。そこに若いころと同じアイメイクをすると逆に疲れた印象や老け見えに繋がってしまいます。

具体的にやめるべきアイメイクをご紹介していきます。

1：濃い・広範囲のアイシャドウ

濃いブラウンや暗いカラーを広く塗ると、まぶたのくすみが強調されて、目もとが暗く見え老け見えの原因に。

アイシャドウは、重ねすぎないのがポイント。明るめカラーをベースに、締め色は目の際だけに入れて、自然なグラデーションを意識しましょう。

2：ラメやパールの広範囲

ラメやパールをまぶた全体に広げると、光が強く反射してシワやたるみが目立ち、老け見えだけでなく、古いメイクの印象を与えます。

ラメやパールは、細かく上品なものを使うのが40代にはベスト。黒目の上や目頭など、ポイント使いすることで、立体感と抜け感もプラスされます。

3：アイライナーの太すぎ・長すぎ

太すぎるラインや長すぎる目尻ラインは、まぶたの余白を埋めてしまい重たい印象に見えがち。さらに目尻が下がって見えることで、老けた印象につながることもあります。

アイラインは、まつ毛の隙間を埋める程度に仕上げるのが、ナチュラルに美しく見せるポイント。目尻ラインは、5mm以内に収め綿棒で馴染ませることで、過度な強調を避けながら、目元を自然に大きく印象づけることができます。

4：マスカラのボリューム重視

華やかに見せようとマスカラをたくさん塗るのはNG。かえってまぶたが重たく見え、たるみと相まって下がって見えます。

マスカラは、まつ毛を1本1本セパレートするように塗ることで、軽やかで若々しい印象に。仕上げにコームやブラシでまつ毛を整えることで、ダマを防ぎ、繊細で美しい仕上がりを実現します。

コームやブラシは1本備えておくと、メイクのクオリティをぐっと引き上げてくれる、便利なアイテムです。

いかがでしたか？アイメイクは、ほんの少し塗り方や濃さを変えるだけで、老け見え防いで若々しい印象に仕上げることができます。

今回紹介したアイメイクのNGと解決法を取り入れて、ご自分のメイクをアップデートしてみてくださいね。