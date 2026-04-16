これ100円って本気！？嬉しい機能を全部乗せ！「もう他の使えない…」ランチグッズ

セリアで見つけた『保温冷ランチクロス』が想像以上に優秀で驚きました！保温・保冷効果が期待できる裏面アルミコーティングで、これからの季節に安心してお弁当を持ち運ぶことが可能。保冷剤用ポケット付きでストレスなく使えます。さらにバンド付きでお弁当の固定も同時にできちゃう！しかも手洗い可能で衛生的です◎

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商品情報

商品名：保温冷ランチクロス スモーキーカラー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：40×40cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4580844935790

セリアの『保温冷ランチクロス スモーキーカラー』がシンプルなのに優秀！

今回ご紹介するのは、セリアのランチグッズ売り場で見つけた『保温冷ランチクロス スモーキーカラー』という商品。お弁当箱を包むだけでなく、ランチクロスとしても使えるアイテムです。

落ち着いたスモーキーカラーに、ロゴタグがポイントのシンプルなデザインで、大人でも使いやすいのがいいなと思って購入してみました！

内側はアルミ系素材が使用されており、保温・保冷効果が期待できます。

中綿などが入っていない薄手の作りになっており、かさばりにくいです。

また、汚れた場合は手洗いが可能。衛生面が気になる夏場のお弁当グッズとして、長く清潔に使えますよ。

さらに、内側には保冷剤を入れるための専用ポケットが付いており、保冷剤を固定する機能があります。

そのため保冷剤が落下したり、ズレたりするストレスがありません。特にこれからの暑い季節は、お弁当の鮮度が気になる時の心強い味方です！

バンド付きだからお弁当箱をしっかり固定できる！

サイズは約40×40cmと、十分余裕のある大きさです。

一段タイプのお弁当箱をすっぽり包み込めました。

お弁当箱を固定するバンドが一体化しているので、これ一つで保温・保冷と固定が同時に完結するのもGOOD。

バンドはかなり長めの設計なので、二段弁当や大きめのお弁当箱にも余裕を持って対応できます。ただ、スリムなお弁当箱だと一周では余ってしまうため、二周巻くことでぴったりと固定できます。

今回はセリアの『保温冷ランチクロス スモーキーカラー』をご紹介しました。

デザイン性と実用性の高さを両立した、ありそうでなかった便利なランチグッズ。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。