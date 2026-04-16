これ100円って本気！？嬉しい機能を全部乗せ！「もう他の使えない…」ランチグッズ
商品情報
商品名：保温冷ランチクロス スモーキーカラー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：40×40cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4580844935790
セリアの『保温冷ランチクロス スモーキーカラー』がシンプルなのに優秀！
今回ご紹介するのは、セリアのランチグッズ売り場で見つけた『保温冷ランチクロス スモーキーカラー』という商品。お弁当箱を包むだけでなく、ランチクロスとしても使えるアイテムです。
落ち着いたスモーキーカラーに、ロゴタグがポイントのシンプルなデザインで、大人でも使いやすいのがいいなと思って購入してみました！
内側はアルミ系素材が使用されており、保温・保冷効果が期待できます。
中綿などが入っていない薄手の作りになっており、かさばりにくいです。
また、汚れた場合は手洗いが可能。衛生面が気になる夏場のお弁当グッズとして、長く清潔に使えますよ。
さらに、内側には保冷剤を入れるための専用ポケットが付いており、保冷剤を固定する機能があります。
そのため保冷剤が落下したり、ズレたりするストレスがありません。特にこれからの暑い季節は、お弁当の鮮度が気になる時の心強い味方です！
バンド付きだからお弁当箱をしっかり固定できる！
サイズは約40×40cmと、十分余裕のある大きさです。
一段タイプのお弁当箱をすっぽり包み込めました。
お弁当箱を固定するバンドが一体化しているので、これ一つで保温・保冷と固定が同時に完結するのもGOOD。
バンドはかなり長めの設計なので、二段弁当や大きめのお弁当箱にも余裕を持って対応できます。ただ、スリムなお弁当箱だと一周では余ってしまうため、二周巻くことでぴったりと固定できます。
今回はセリアの『保温冷ランチクロス スモーキーカラー』をご紹介しました。
デザイン性と実用性の高さを両立した、ありそうでなかった便利なランチグッズ。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。