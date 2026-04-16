100均のコレ…地味に見えて意外と優秀！「底見て驚いた！」見た目も機能もバッチリ隠れた名品

植物を育てていると、水やりのたびに土の状態や根の様子が気になることがあります。ダイソーでは、見た目はシンプルながら使い勝手にしっかり配慮された園芸グッズが、100円で手に入ります。底のつくりに工夫があり、水が溜まりにくく空気も通りやすいので、日々のお世話が少しラクに。小ぶりな観葉植物にピッタリです♪

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商品情報

商品名（左）：エコポット（2個）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：4号（12cm）

内容量：2個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480607221

商品名（右）：エコプレート（3個）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：4号（12cm）

内容量：3個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480615127

見た目はシンプルなのにしっかり実力派！ダイソーの『エコポット』と『エコプレート』

植物をいくつか並べていると、鉢の見た目がバラバラで少し気になることがあります。せっかくなら統一感を出したいけれど、コストも抑えたいところ。

そんな中、ダイソーの園芸グッズ売り場で見つけたのが、『エコポット』と『エコプレート』。どちらも110円（税込）で揃えられる園芸グッズです。

エコポットは4号サイズで、2個入り。小ぶりの観葉植物にちょうどいい大きさです。表面には細い縦ラインが入っていて、シンプルながら少しだけ表情のあるデザイン。

カラーはブラックで、落ち着いたトーン。リサイクル素材特有の風合いがあり、光沢が強すぎず、室内に置いても浮きにくい印象です。

形もすっきりしていて、植物のグリーンが引き立ちやすいバランス。並べて置いてもまとまりが出やすく、インテリアに馴染みやすい仕上がりです。

底を見て納得！水が溜まりにくい構造で植物を元気に育てやすい！

特徴的なのが底の構造。中央が少し持ち上がった形になっていて、さらに穴が放射状に開いています。

このつくりのおかげで、水が一か所に溜まりにくく、自然と外へ流れやすい状態に。

底に空間ができることで空気も通りやすくなり、根に空気が届きやすいのもポイント。水やりのあとに中がこもりにくいので、管理の手間が少し軽くなります。

一緒に使える『エコプレート』は同じく4号サイズで、3枚セット。ポットとプレートはどちらもリサイクル原料が75％使用されています。

見た目の統一感を保ちながら、手頃なお値段でまとめて揃えやすいのも嬉しいところです。

気をつけたいのが水の受け方。底穴がしっかりしている分、水はそのまま下に抜けていきます。室内で使う場合は、プレートなどの受け皿をセットしておくと安心です。

また、水はけが良い構造なので、細かい土や砂は穴から抜けやすいことも。鉢底石を入れてから土を入れると、流れ出にくくなって扱いやすくなるのでおすすめです。

今回は、ダイソーの『エコポット（2個）』と『エコプレート（3個）』をご紹介しました。見た目は落ち着いていて主張しすぎず、それでいて底のつくりはしっかり工夫されているのが◎

手軽に揃えつつ、日々の管理を少しラクにしたいときに取り入れやすい組み合わせです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。