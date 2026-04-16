バスケットボールの米プロＮＢＡの八村塁（レイカーズ）が１６日、オンラインで取材に応じた。ルカ・ドンチッチとオースティン・リーブスが負傷離脱している中で迎えるプレーオフ。「けがはこの世界では仕方ない。そういうときこそ本当のチームの強さが分かる」と受け止めつつ、「自分の役割もボールが回って、タッチが入ってきたりする。オフェンスでもっとアグレッシブにいけと言われいる」と意気込んだ。

初戦はロケッツと対戦する。八村はケビン・デュラントとアルペラン・シェングンの名前を挙げ「ボールを持って試合を支配する選手」と警戒。リバウンドも強いチームだけに、「フィジカルなチームで、マッチしていかないといけない。自分としてもシューティングは必要なので、意識しながら、もっとアグレッシブにいけるように頑張っていきたい」と見据えた。

４戦先勝のプレーオフは、「一発勝負ではなくマラソン」と表現。チームとしては４季連続で勝負の舞台に立つことになる。日本の競技普及も意識する八村は「僕は小さい頃にＮＢＡに憧れた時に、学校を休んでプレーオフを見ていた。（日本の）子どもたちも見てくれていると思うし、勇気づけられたり、モチベーションになってくれたら」と願いを込めた。